Son Dakika: Vaka sayıları 3 gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı - Haberler

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Son Dakika: Vaka sayıları 3 gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı

Haberler.com - Emre İliksiz - Sağlık
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Son Dakika: Vaka sayıları 3 gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı

Son dakika: Türkiye'deki vaka sayıları 3 gün art arda binin altında gerçekleşti. Bu kapsamda toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılırken sağlık kuruluşlarında maske takılmaya devam edilecek.

Türkiye'de iki gün üst üste binin altında olan vaka sayıları bugün de binin altında kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.

"HASTANELER DIŞINDA MASKE MECBURİ DEĞİL"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

Son Dakika: Vaka sayıları 3 gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Emre İliksiz - Sağlık

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