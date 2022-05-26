Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 310 yeni vaka tespit edildi - Haberler

Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 24 saatlik verilere göre 26 Mayıs'ta bin 310 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı ise 5 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı bin 289 olurken toplam 139 bin 482 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, Türkiye'de bin 310 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Bir günde toplam 139 bin 482 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 289 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 711 bin 493'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.