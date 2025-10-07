Somali'de Türk Doktorlar Tarafından Gerçekleştirilen İlk Whipple Ameliyatı

SOMALİ'deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde safra yolu kanseri hastası Hadsan Dahır Cıbar (68), Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Resul Nusretoğlu tarafından ülke tarihinde ilk kez gerçekleştirilen pankreas, safra yolu, onikiparmak bağırsağı ve midenin bir bölümünün çıkarıldığı, sindirim sisteminin yeniden düzenlendiği ileri düzey cerrahi operasyon olan 'Whipple' ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye'nin desteği ile 2015 yılında kurulan 200 yatak kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; her branştan Türk uzman doktorlar dönüşümlü olarak görev yapıyor. 4 ayda bir değişen ekiplerle yürütülen sağlık hizmetleri kapsamında, Somalili doktorlara da eğitim veriliyor. Genel cerrahi alanında en zorlu operasyonlardan biri olarak kabul edilen Whipple ameliyatı da bu kapsamda gerçekleştirildi. Geçen ay, safra yolu kanseri tanısı konulan kadın hasta Hadsan Dahır Cıbar'a, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Resul Nusretoğlu tarafından gerçekleştirilen pankreas, mide ve safra yollarını kapsayan operasyon, başarılı geçti; hasta geçen hafta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

'AĞIR KOMPLİKASYONLARI BİZE GÖNDERİYORLAR'

Operasyonu gerçekleştiren Kazakistanlı Ahıska Türkü Dr. Resul Nusretoğlu, hastanede 4 aydır görev yaptığını ve görev süresini uzattığını, daha önce de Hakkari Yüksekova'da terör bölgesinde 11 yıl görev yaptığını, harp cerrahisi konusunda deneyimli olduğu için Somali'de görev yapmak için başvurduğunu söyledi. Dr. Nusretoğlu, "Bu hastanenin açılışını duyduğumda çok etkilenmiştim. Çünkü biliyorsunuz dünyada ünlü bir fotoğraf var; Somali'deki çocuk kıtlıktan ölmek üzereyken başında akbaba kuşu bekliyor. Onu Sayın Cumhurbaşkanımız gördükten sonra buraya yardım için karar veriyor. Buralara geldikten sonra, buraları gördükten sonra 'Hakikaten burada bir hastaneye ihtiyaç var' diyor. Bu hastanenin açılması Somali için çok büyük bir nimet. Çünkü bu hastanede çok büyük ameliyatlar yapılıyor. Ağır vakalar, tedaviler yapılıyor. Somali'nin devlet hastanesi olsun, özel hastanesi olsun, onlar bu konuda biraz zayıf. Ağır komplikasyonları bize gönderiyorlar. Biz burada hastayı toparlamaya çalışıyoruz, tedavi ediyoruz ve şifayla taburcu ediyoruz" diye konuştu.

'AMELİYATLARDA EĞİTİM VERİYORUZ ÖĞRENCİLERE'

Somali'de kampüsün içinde bulunduklarını söyleyen Dr. Nusretoğlu, "Yanımızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi var, orada da tıp öğrencileri eğitiliyor. Bu yıl 600 öğrenci tıp eğitimine başladı. Eğitim Türkçe veriliyor, Türkçe öğretiyorlar yerli halka. Buradaki uzmanlar, hemşireler hepsi Türkçe konuşuyorlar. Bu hastane 3'üncü basamak olarak geçiyor. Hemen hemen her branştan bir Türk doktor bulunuyor. 4 aylık geliyorlar, uzatmak isteyen uzatıyor, istemeyen vatanına dönüyor. Ben Türk olarak burada görev yapıyorum. Hem ameliyat ediyoruz hem de pratikte ameliyatlarda eğitim veriyoruz öğrencilere. Buradaki Somalili uzmanlar ise 5 yıl asistanlık eğitiminden sonra Türk dili sınavına giriyorlar. Türk dili sınavını kazandıktan sonra Türkiye'ye gönderiyoruz. Türkiye'de 6 ay asistanlık yapıyorlar ve sınava giriyorlar. Türkiye'de sınavı kazandıktan sonra onlara diploma veriliyor. Bu diploma sadece Somali'de geçerli. Türkiye'de çalışamaz ama Somali'de rahat çalışabilir. Genelde yüzde 95 oranında bu eğitim alan uzmanlar bizim hastanede kalıyor ve çalışmaya devam ediyor" dedi.

'TÜRK HASTANESİ BİZE SAHİP ÇIKTI DİYE DUA ETTİLER'

'Whipple' ameliyatının Somali'de ilk defa yapıldığını söyleyen Dr. Nusretoğlu, "Kadın hasta çok ağır durumda, yatalak olarak sarılık şikayetiyle Ağustos ayında bize başvurmuştu. İdareyle birlikte tamamen ücretsiz tedaviye karar verildi. Toplamda 3,5 saat süren ameliyat çok başarılı geçti. Buradaki tıp asistanları da ilk kez girmişti bu ameliyata. 10 gün sonra hastayı taburcu ettik. Kontrole geldiğinde çok mutluydu, çok dua ediyorlardı. Özellikle ağabeyi 'Kız kardeşimiz ölümün eşiğindeydi. Türkiye'den gelen doktorlar sayesinde yeniden hayata döndü. Bizden hiçbir ücret talep etmeden bu zorlu ameliyatı gerçekleştirdiler. Minnettarız, Allah razı olsun. Türk hastanesi bize sahip çıktı' dedi. Daha önce bu tür ameliyatlar için Somali'deki hastalar mecburen yurt dışına gidiyordu. ya Hindistan'a ya Türkiye'ye gidiyorlardı. Burada ilk defa yapıldı" ifadelerini kullandı.