Söke'li sağlıkçılar Erciyes zirvesinde organ bağışına dikkat çekti

Aydın'ın Söke ilçesinde görev yapan 5 sağlık çalışanı, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkarak organ bağışına dikkat çekti.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan sağlık çalışanları, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesine ulaşarak organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sağlık Memuru Savaş Söğüt, Sosyal Çalışmacı Ahmet Öner, Hemşire Taner Evelek, Paramedik Gökhan Ceylan ve Ambulans Sürücüsü Mehmet Nacar, zorlu tırmanışın ardından Erciyes Dağı'nın zirvesine ulaştı. Zirvede Türk bayrağıyla birlikte "Organ Bağışı Yapın, Hayata İz Bırakın" mesajının yer aldığı pankartı açan sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladı. Sağlık ekibi, organ bağışının birçok hastaya yeniden yaşam umudu olduğunu vurgulayarak vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, zirve tırmanışının yalnızca sportif bir başarı olmadığına dikkat çekilerek, "Hayatlara umut olmak için organ bağışına destek verelim" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı