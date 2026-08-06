Haberler

Söke'li sağlıkçılar Erciyes zirvesinde organ bağışına dikkat çekti

Söke'li sağlıkçılar Erciyes zirvesinde organ bağışına dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde görev yapan 5 sağlık çalışanı, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanarak 'Organ Bağışı Yapın, Hayata İz Bırakın' pankartı açtı. Sağlık ekibi, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdi. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Hayatlara umut olmak için organ bağışına destek verelim' çağrısında bulunuldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde görev yapan 5 sağlık çalışanı, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkarak organ bağışına dikkat çekti.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan sağlık çalışanları, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesine ulaşarak organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sağlık Memuru Savaş Söğüt, Sosyal Çalışmacı Ahmet Öner, Hemşire Taner Evelek, Paramedik Gökhan Ceylan ve Ambulans Sürücüsü Mehmet Nacar, zorlu tırmanışın ardından Erciyes Dağı'nın zirvesine ulaştı. Zirvede Türk bayrağıyla birlikte "Organ Bağışı Yapın, Hayata İz Bırakın" mesajının yer aldığı pankartı açan sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladı. Sağlık ekibi, organ bağışının birçok hastaya yeniden yaşam umudu olduğunu vurgulayarak vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, zirve tırmanışının yalnızca sportif bir başarı olmadığına dikkat çekilerek, "Hayatlara umut olmak için organ bağışına destek verelim" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Terörsüz Türkiye yasa teklifi komisyondan geçti
Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı

Ayyüce Türkeş'in sarf ettiği cümle MHP'li vekili küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müftülüğün paylaştığı 'Manifest-Müslüman atışması' olay oldu

Gündem: Manifest! Müftülüğün paylaştığı video olay oldu

Eren Derdiyok 10 sene sonra Galatasaray'a geri döndü

10 sene sonra Galatasaray'a geri döndü!
Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 oyuncuya 'Güle güle' dediler

Premier Lig devinde kıyım! 16 oyuncuya "Güle güle" dediler
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim

Orta Doğu'da esrarengiz görüntü! Pentagon ilk kez yayımladı
Uçakta kabus: 4 yaşındaki kızıyla uyurken cinsel saldırıya uğradı

Uçaktan iner inmez polise koştu, iddiası mide bulandırıcı

Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı