Sokak köpeklerinin saldırılarına karşı önemli uyarılar: "Sokak köpekleri saldırınca ağaç gibi olmalıyız"

-"Köpeklerin gözlerinin içine bakmayın. Hareketsiz kaldığınızda köpekler sizi koklayarak o alanı terk ediyorlar"

BURSA - Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü personeline sokak hayvanlarına 'İnsancıl Yaklaşım Eğitimi' verildi. Köpek Davranış Uzmanı Gökçen Yücekaya, "Köpeklerin gözlerinin içine bakmamalıyız. Bir an ağaç gibi bir objeye dönüşmeliyiz. Hareketsiz kaldığımızda köpekler bizi koklayarak o alanı terk ediyorlar" dedi.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü, 20 personeline sokak hayvanlarına 'İnsancıl Yaklaşım Eğitimi' düzenledi. Her Eve Bir Pati Derneği işbirliği ile yapılan 96 saatlik eğitim programının 'İnsancıl Yaklaşım Eğitimi' dersini Köpek Davranış Uzmanı Gökçen Yücekaya verdi. Yücekaya, personele sokak köpeklerine nasıl insancıl şekilde yaklaşılacağını anlatırken, vatandaşları da köpek saldırılarına karşı uyardı. Yücekaya, "Köpek saldırısı ile karşı karşıya kaldığımızda panik yaparak bağırmak, kaçmak bizi kurtarmıyor. O noktada gerçekten sakinliğinizi korumalısınız. Çoklu köpek saldırısı varsa mutlaka arkanızı arabaya, ağaca gibi bir noktaya dayamanızı öneriyorum. Kendinize bir kişisel alan oluşturabilirsiniz. O anda 'Şiştt, hey' gibi sesler çıkartarak köpekleri durdurabiliriz. Onların üzerine gitmek, korkmak, kaçmak bize yardımcı olmuyor. Sakinliği koruyup içe ait duygu olarak 'Ben buradan geçiyorum. Kimseye zararım yok' mesajını vermeye çalışmak lazım. Gerçekten köpekler bizimle ilgisini bitirip, arkasını dönüp gittiği zaman biz hareket etmeliyiz. Köpek bizden iki adım geriye gittiğinde hareket etmemeliyiz. Köpek bizim orada varlığımızı kabul etmeli, bizi tamamen yok saydıktan sonra oradan ayrılmalıyız" dedi.

"Aynı zamanda birçoğumuzun hatta köpek sahiplerinin de kullandığı basınçlı bir hava spreyi var. Bu da oldukça yararlı" diyen Yücekaya, bunun haricinde, "Örneğin, ellerinle 'Bam' diye ses çıkartmak, yada bir pet şişe ile ses çıkartmak da köpekleri o anda durdurmaya yardımcı oluyor. Paniklememek en önemli şey. Paniklediğimizde araba altında kalıyoruz, kaçarken düşüyoruz tam av konumuma geliyoruz. Köpeklerin gözlerinin içine bakmamalıyız. Bir an ağaç gibi bir objeye dönüşmeliyiz. Hareketsiz kaldığımızda köpekler bizi koklayarak o alanı terk ediyorlar" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Sanem Çetiner ise, "Çalışma arkadaşlarımızdan 20 arkadaşımız bu eğitime katıldı. Bu eğitimin tamamı 96 saatlik çeşitli modüllerden oluşuyor. Bu bizim için önemli. Hayvan hakları, sağlık, yaklaşım davranışla ilgili bu eğitimlerde özellikle bugün de 'İnsancıl yaklaşım eğitimi' alıyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız yolunda gitmeyen bir şey olduğunda bize haber verecekler, biz de olaya dahil olacağız" ifadelerini kullandı.