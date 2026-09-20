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Sivas Numune Hastanesi'nden Op. Dr. Eroğlu, blefarit ve meibomitte hijyeni vurguladı

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Sivas Numune Hastanesi'nden Op. Dr. Eroğlu, blefarit ve meibomitte hijyeni vurguladı
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Sivas Numune Hastanesi'nden Op. Dr. Eroğlu, blefarit ve meibomitin sık görüldüğünü belirtti. Eroğlu, yanma, batma, kızarıklık ve kirpik dibinde kabuklanma olabileceğini, tedavide göz kapağı hijyeninin önemli olduğunu, şikayetler azalsa da düzenli temizlik gerektiğini söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, göz kapağı ve kirpik dibi iltihapları olarak bilinen blefarit ve meibomitin, göz hastalıkları polikliniklerinde sık karşılaşılan rahatsızlıklar arasında yer aldığını belirtti.

Blefarit ve meibomitin; gözlerde yanma, batma, kızarıklık, kuruluk hissi ve kirpik diplerinde kabuklanma gibi şikayetlere yol açabildiğini ifade eden Eroğlu, hastaların muayenesinde şikayetlerin kaynağının belirlenerek tedavinin buna göre planlandığını söyledi. Tedavinin en önemli basamaklarından birinin göz kapağı ve kirpik dibi hijyeni olduğuna dikkat çeken Eroğlu, bu amaçla özel olarak üretilmiş göz kapağı temizleme mendilleri ve hekimin önerdiği uygun ürünlerin kullanılabileceğini belirtti.

Göz kapağı temizliğinin nazik ve kontrollü şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, göz damlası kullanımı sırasında damlalık ucunun göze, kirpiklere veya göz kapağına temas ettirilmemesinin önemli olduğunu kaydetti. Eroğlu, göz pomadı ya da kremi kullanılması gereken durumlarda ise hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve ilaçların hekimin önerdiği şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Blefarit ve meibomitin tekrarlama eğilimi gösterebildiğini belirten Eroğlu, şikayetler azalsa dahi hekimin önerdiği şekilde düzenli göz kapağı ve kirpik dibi temizliğine devam edilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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