Sırrı Süreyya Önder'in refleksleri azaldı, hayati tehlikesi arttı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi "artarak" devam ediyor.

Florence Nightingale Hastanesi'nden 28 Nisan'da yapılan basın açıklamasında, Önder'in yoğun bakım ünitesindeki 13'üncü gününde, nörolojik tablosunun giderek bozulduğu belirtildi.

Hastane açıklamasında, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

62 yaşındaki Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Aort damarı yırtılması nedeniyle 12 saat süren bir operasyondan sonra yoğun bakıma alındı.

Önder'in doktorları, 19 Nisan Cumartesi günü göğsünü tekrar açtıklarında gördükleri iyi gelişmeye de dikkati çekti:

"Sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda."

Hastanenin açıklamasında "ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil" denilerek, Önder'in nörolojik açıdan yüksek risklerinin devam ettiği belirtildi.

Tedavi için 'uzun bir zamana ihtiyaç var'

17 Nisan'daki sağlık durumu bilgilendirmesinde Önder'in "tedaviye iyi yanıt verdiği" ancak durumunun halen kritik olduğu söylenmişti. Tedavi için "uzun bir zamana ihtiyaç olduğu" da eklenmişti.

Açıklamada "Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var" denildi.

'Spontan solunum', kendi kendine nefes alabilmeyi, 'ağrılı uyaran yanıtı' ise vücudun uyarılmaya tepki vermesi için kullanılan tıbbi ifadeler.

Tansiyon ve dolaşımın da bir önceki güne göre daha normal olduğu kaydedildi.

Florence Nightingale Hastaneleri Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Sesleri duyabiliyor ve o seslere karşı da kendimizce anlamlandırabileceğimiz tepkiler veriyor" dedi.

Önder'in kızı Ceren Kandemir de X hesabından, "Babam duaya inanır, dua edin" mesajını paylaşmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, "Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Bu badireyi de atlatacağına eminim" dedi.

Hastaneye 'nabızsız' getirildi

Sırrı Süreyya Önder, Florence Nightingale Hastanesi'ne 112 ekipleri tarafından getirildi.

Doktorları, rahatsızlanarak ambulans çağıran Önder'in "112 Acil geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığıldığını" aktarıyor.

Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Önder'in hastaneye "nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde" getirildiği ve müdahalelerle yeniden dolaşım sağlandığı belirtildi.

Aort damarında yırtığın teşhis edilmesiyle saat 23.35'te acil olarak ameliyata alınan Önder'e 12 saat süren operasyonla by-pass ve aort greftleme işlemleri yapıldı.

Ancak kalbin sağ tarafı yeterince kasılamadığı için kalp destek cihazına bağlandı.

Hastane, yoğun bakıma alınan Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi "Maalesef kalpten çıkan en büyük, hayati damarın yırtılması..." dedi.

Meclis çalışmaları iki gün askıya alındı

16 Nisan Çarşamba sabahı hastane önünde basın açıklaması yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan de "Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Umutla bekliyoruz" dedi.

Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle, TBMM Başkanvekili Önder'in rahatsızlığı nedeniyle Meclis, 16 ve 17 Nisan'da çalışmalarına ara verdi.

Bahçeli: Daha yapacağımız pek çok şey var

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önder'in sağlık durumu ile ilgili iki kez Van Milletvekili Pervin Buldan'ı aradığını açıkladı.

Erdoğan, Buldan'a "Ne gerekiyorsa yapılacak" dediği aktarıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 17 Nisan'da yaptığı paylaşımda Önder'e şifa diledi.

Bahçeli "Sırrı Bey, Allah'ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle inşallah bu zor günleri atlatacaktır" dedi ve ekledi:

"Terörsüz Türkiye hedefinde inanıyorum ki daha yapacağımız pek çok şey vardır."

KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de DEM Partili yetkilileri ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demirtaş: Seni seviyoruz Sırrı Abi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Önder için "Seni seviyoruz Sırrı Abi" başlıklı bir mektup kaleme aldı.

Demirtaş, Önder'in yıllardır barış mücadelesi verdiğini, bu uğurda defalarca saldırıya uğradığını ancak asla geri adım atmadığını söyledi.

Demirtaş, "Kürt-Türk herkes bilmeli ki, Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için elinden gelenin fazlasını yaptı, hiçbir zaman ucuz siyaset peşinde koşmadı" dedi.

Mesajının sonunda, "Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak. O da bir gün göğsünü gere gere kendi emeğinin karşılığını görecek. Bunu en çok hak edenlerdensin. Dualarımız, kalbimiz seninle" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan: Uyanınca hepsini anlatacağım

İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan 19 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de. Telefon açanı da unutmayacağız, açmayanı da" dedi ve ekledi:

"Uyanınca hepsini anlatacağım sana. Üzülenleri de unutmayacağız, sevinenleri de. Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız."

Buldan daha sonra bu mesajını sildi.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 1962'de Adıyaman'da Türkmen bir ailede doğdu.

Sosyalist bir dünya görüşünü benimseyen Önder gençliğinde devrimci gruplar içinde yer aldı.

12 Eylül 1980 darbesinden bir yıl sonra, 19 yaşında siyasi çalışmalarından dolayı gözaltına alındı, işkence gördü ve Mamak Cezaevi'ne gönderildi. Hapiste yedi yıl kaldı.

Sinemacı, oyuncu ve yazar kimliğiyle öne çıktı. 2010'da BirGün ve ardından Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

2011 genel seçimlerde Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku'nun bağımsız adayı olarak İstanbul milletvekili seçildi.

2013'te, HDP'nin eş genel başkan yardımcısı oldu. 2013'teki Gezi Parkı eylemlerinde yer alan ilk milletvekiliydi.

Türkiye'de 2013-2015 arasındaki "çözüm süreci" olarak adlandırılan dönemin en önemli isimlerden biriydi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın hapis yattığı İmralı Cezaevi'ne ve Kandil'e giden ekipler içinde yer aldı.

6 Aralık 2018'de "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, 4 Ekim 2019'da serbest bırakıldı.

Ardından tekrar milletvekili seçilen Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM Başkanvekililiği yapıyor.

Önder ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan ve hükümet ile görüşmeler yürüten