Diyarbakır'da Silvan Devlet Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti vatandaşların kullanımına sunuldu.

Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin ilçede yapılmaya başlanmasıyla birlikte, hastaların daha hızlı tanıya ulaşması ve il dışı ya da merkez hastanelere sevk ihtiyacının azaltılması hedefleniyor. Hastanede gerçekleştirilen işlemler anestezi eşliğinde uygulanırken, bu durum hasta konforunu artırmasının yanı sıra işlem güvenliği açısından da önemli avantaj sağlıyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Emre Asiltürk, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Vatandaşların sağlık hizmetlerine yerinde ve hızlı erişimini sağlamanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Dr. Asiltürk, "Silvan Devlet Hastanemizde endoskopi ve kolonoskopi hizmetinin başlatılması, bu anlamda önemli bir adımdır. Bu sayede hastalarımızın tanı süreçleri hızlanacak, merkez hastaneler üzerindeki yük azalacak ve sağlık hizmetlerimizin etkinliği artacaktır. İl genelinde sağlık altyapımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi. - DİYARBAKIR

