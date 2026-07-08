Asfalt patileri yakıyor, pisi pisi otu tehlike saçıyor: Uzmanından sıcak hava uyarısı

Samsun'da etkisini artıran sıcak hava ve yüksek nem, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serhan Serhat Ay, özellikle sıcak asfaltın pati yanıklarına, yetersiz su tüketiminin sıcak çarpmasına, pisi pisi otlarının ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veren tek kamu hayvan hastanesi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serhan Serhat Ay, sıcak havaların hayvanlar üzerindeki etkilerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Yaz döneminde kedilerin üreme faaliyetlerine bağlı sorunların arttığını ifade eden Ay, "Bahar döneminden gelen kedilerin üreme faaliyetleri ile ilgili sorunlar yaz boyunca karşımıza çıkmaktadır. Güç doğum vakalarıyla sık karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra yüksekten düşme, gece vakaları ve trafik kazaları nedeniyle getirilen hayvanlar da oluyor. FIP hastalığı da sık karşılaştığımız hastalıklar arasında yer alıyor" dedi.

"Sıcak ve nem birlikte etkisini artırıyor"

Samsun'un yüksek nem oranına sahip bir kent olduğuna dikkat çeken Başhekim Prof. Dr. Serhan Serhat Ay, sıcaklığın bu nedenle hayvanlar üzerinde daha ağır etkiler oluşturduğunu belirterek, "Sıcaklıklar arttı. Samsun özellikle nemli bir bölgedir. Bu da sıcağın etkisini daha da artıran bir faktördür. Buna bağlı olarak kedi ve köpeklerimize dikkat edilmesi gerekmektedir. Asfalt çok sıcak olur ve üzerine basıldığı zaman patiler yanabilir. Duvarların emdiği sıcağın gece boyunca salınmaya devam etmesi de hayvanlarda sıcak stresine, dolayısıyla sıcak çarpmasına yol açmaktadır" diye konuştu.

Su tüketiminin önemi

Hayvanların sıcak havalarda yeterli miktarda su tüketmesinin hayati önem taşıdığına işaret eden Başhekim Ay, "Hayvanlarımıza bol su temin edilmesi çok önemlidir. Kullanacağımız su içme suyu olmalıdır. Serin su tercih edilmelidir. Bütün canlıların olduğu gibi kedi, köpek, inek ve atların da suya ihtiyacı oldukça yüksektir. Nemle birlikte sıcak birleştiği zaman bu ihtiyaç daha da artmaktadır. Hayvanları cereyanda değil, serin bir yerde tutmak önemlidir. Dışarıda dolaştırılacak kedi ve köpekler akşamın serin saatlerinde dolaştırılmalıdır" şeklinde konuştu.

"Pisi pisi otları ciddi sorunlara neden olabilir"

Yaz aylarında pisi pisi otlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ay, "Bu otlar kedi ve köpeklerin gözlerinden, kulaklarından, patilerinden ve vücutlarının çeşitli bölgelerinden girerek zarar oluşturmaktadır. Vücuda girdikten sonra hareket ederek ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Mümkünse hayvanlarımızı bu alanlarda dolaştırmamalıyız. Dolaştırıyorsak da kontrollerini iyi yapmamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Sahipsiz hayvanların da sıcak havadan ciddi şekilde etkilendiğini belirten Ay, "Sokak hayvanlarının sokakta kalmaları ve kendilerini buna adapte ediyor olmaları, hayatta kalacakları anlamına gelmiyor. Sıcaklar nasıl ev hayvanlarını etkiliyorsa sahipsiz sokak hayvanlarını da etkileyebilir. Dolayısıyla uygun yerlere serin su ve mama konulması bu canlılar için de önemli bir destek sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

2026 yılında 14 bin hasta

Öte yandan, Karadeniz Bölgesi'nin ilk hayvan hastanesi olan OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, bölgedeki tek Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yıllık yaklaşık 30 bin hastaya hizmet veren hastaneye, 2026 yılının ilk 6 ayında 14 bin hayvan getirildi. Hastaların yaklaşık yüzde 80'ini kedi, köpek ve kuş gibi pet hayvanları oluştururken, kalan kısmını büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile atlar oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı