SES Çeşme'den hükümete lojman talebi

KERİM UĞUR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Çeşme'de kira fiyatlarının yüksekliğini protesto ederek hükümetten lojman talebinde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen SES Çeşme İlçe Temsilcisi Mazlum Durgut, "Tatil beldelerinde fahiş kira ücretlerini karşılayamıyoruz. Burada tatil değil hizmet için geldik. Talebimiz açık ve nettir. Barınma sorunumuzun çözülmesi için turistik bölgeler ile büyükşehirler başta olmak üzere sosyal konut projelerine ve lojman yapımlarına hız verilmelidir. Yeterli konut ve lojman yapılıncaya kadar barınma sorununu çözmek için kira yardımı güncel fiyatlar oranında verilmelidir" dedi.

SES Çeşme İlçe Temsilciliği üyeleri bugün Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi önünde toplandı ve basın açıklaması yaptı. "Barınma Sorununa Çözüm Lojmandır" yazılı pankart açan grup; "Barınma haktır lojman şarttır", "Maaşlara zam Çeşme'ye lojman", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Sermayeye değil emekçiye bütçe", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attılar.

Basın açıklamasını okuyan Mazlum Durgut, şunları söyledi:

"Açlık sınırının 12 bin 500 TL, yoksulluk sınırının 40 bin TL'nin üstüne çıktığı bir dönemde asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Tüm kamu emekçileri de bu sınırın çok çok az üstünde bir ücret almaktadır. Böylesi ücretler ile insanların karnını doyuramadığı bir dönemde en düşük kira ücretleri 10 bin TL'ye ulaşmıştır. Özellikle sahil bölgelerinde, turistik bölgelerde çalışan emekçileri bırakın kuru ekmek ile karın doyurmayı aldıkları tüm ücretler kiraya gitmektedir. Bu nedenle de başka yerlere tayin çıkarmak için kapı kapı torpil arayışına girmektedirler. İşte tam da bugün burada toplanmamızın sebebi başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm kamu çalışanlarının en büyük problemi olan barınma sıkıntısının çok derin bir şekilde bizi etkilemiş ve çalışamaz hale getirmiştir.

"ALDIĞI MAAŞINDAN FAZLASINI KİRAYA VEREN BİR SAĞLIK ÇALIŞANINI BURADA TUTAMAZSINIZ"

Çeşme Devlet hastanesinde yıllardır tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin buraya atanıp sonra hızla geri dönme çabaları ile sonuçlanan değişim sirkülasyonu yaşanmaktadır. Gelen doktor zorunlu hizmet süresini doldurup bir yıl sonra gitmekte, sözleşmeli sağlık personeli mecburi hizmetini doldurup geri gitmektedir. Hastaneye atanan insanlar korkunç kira ücretleri ve hayat pahalılığından dolayı buraya gelmemeyi tercih ediyor ve maalesef bugün olan hizmet yarın olmayacak seviyeye geliyor. Bunun temel sebebi barınma sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Aldığı maaşından fazlasını kiraya veren bir sağlık çalışanını burada tutamazsınız. Bir ay boyunca çalışmanın karşılığından fazlasını kiraya veren öğretmeni burada tutamazsınız. Aramızda uzun zamandır İzmir'de kirada oturup her gün 140 kilometreden fazla yol yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri var. Yeni gelenlerden yıllık kira bedelini peşin ödemeye maruz kalmış arkadaşlarımız var

"PERSONEL EKSİKLİĞİ SONUCU HİZMET AKSAMALARI YAŞANMAKTADIR"

Çeşme'ye atanan fakat ekonomik sıkıntıdan tutamadığınız çalışanların bedelini tüm Çeşme halkına personel eksikliği sonucu hizmet aksaması olarak yansımaktadır. Personel eksikliği hizmet yoksunluğu demektir. Hastanemizde fizik tedavi polikliniğinin görevlendirme ile geçiştirilmesinin temel sebebi barınma sorunudur. 3 yıldır olmayan dermatoloji polikliniğinin sebebi maalesef yine barınma sorunu ile alakalıdır. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu problem çözülürse eksik polikliniklerimizin tekrardan hizmete geçeceğidir. Ayrıca boş olan kadroların dolacağı istihdamın artacağıdır.

SAĞLIK BAKANI KOCA'YA ÇAĞRI: "BARINMA SORUNUMUZUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN TURİSTİK BÖLGELER İLE BÜYÜKŞEHİRLER BAŞTA OLMAK ÜZERE SOSYAL KONUT PROJELERİNE VE LOJMAN YAPIMLARINA HIZ VERİLMELİDİR"

Buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sesleniyoruz. Tatil beldelerinde fahiş kira ücretlerini karşılayamıyoruz. Burada tatil değil hizmet için geldik. Talebimiz açık ve nettir. Barınma sorunumuzun çözülmesi için turistik bölgeler ile büyükşehirler başta olmak üzere sosyal konut projelerine ve lojman yapımlarına hız verilmelidir. Yeterli konut ve lojman yapılıncaya kadar barınma sorununu çözmek için kira yardımı güncel fiyatlar oranında verilmelidir. Elbette bunlar da kalıcı çözüm değildir. Nihai çözüm olarak; Temel ücretlerimizin yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması gerekmektedir. Yoksulluk sınırı üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler ile temel ücret belirlenmelidir. Bunu elde edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz."