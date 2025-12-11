Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
Kolon kanseri tedavisi görürken geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği tanısı konan Manisa'nın CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili hastaneden açıklama geldi. Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yoğun bakımda tedavisi devam eden Durbay'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
GÜLŞAH DURBAY'IN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
"SAĞLIK DURUMU KRİTİK"
Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi'nden açıklama geldi. Hastanenin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."
Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.