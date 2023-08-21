Şehir şehir dolaştığı safra kesesi şikayetinden Tekden Hastanesi'nde kurtuldu

DENİZLİ - Şehir şehir dolaşıp, kapalı safra kesesi ameliyat olmak isteyen hasta, çözümü Tekden Hastanesi'nde buldu. Önceden olduğu karın ameliyatları yüzünden gezdiği 3-4 özel hastanede ameliyat olamayan hasta, Tekden Hastanesi'nde geçirdiği başaralı operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.

Karnında şişlik ve aşırı derecede ağrıları oluşan Ahmet Aslan, gittiği bir hastanede safra kesesinde taş olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini öğrendi. Kapalı ameliyat olmak isteyen hasta Ahmet Aslan, daha öncesinde de geçirdiği için olumsuz sebep alınca, şehir şehir, hastane hastane gezdi. Denizli'nin Özel Tekden Hastanesi'ne de tedavi olmak için gelen Aslan, burada yapılan kontrollerin ardından Operatör Doktor Mehmet Tekin tarafından kapalı ameliyat olabileceğini öğrendi. Başarılı geçen ameliyat sonrasında tekrardan sağlığına kavuşan hasta Ahmet Aslan, hastalık zamanında geçen süreci anlattı. Karnında oluşan şişlik ve ağrılar sonrasında hastaneye gittiğini söyleyen Aslan, "Karnımda şişlik oluyordu, aşırı derecede ağrılarım oluyordu. Birkaç yerde daha özel hastanelere gittim. Safrakesemde taş olduğunu, açık ameliyat olacağımı söylediler. Denizli Tekden Hastanesi'ne geldim. Mehmet Bey sağ olsun kapalı yapabileceğini söyledi. Yaptı ve çok da başarılı oldu. Şükür, ağrım sızım olmadı, iyiyim şuanda. Birisi büyük bir özel hastane olmak üzere 3-4 tane özel hastaneye gittim. Her birinde farklı yanaştılar Mehmet Bey ve Cemal Bey sağ olsunlar ilgilendi" dedi.

Hemşireler ve hasta bakıcıların da hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrasında fazlasıyla ilgilendiğini söyleyen Ahmet Aslan, herkese teşekkür ederek, vatandaşlara Tekden Hastanesi'ne gelmelerini tavsiye etti.

Safra kesesi hastalıklarının, en sık görülen rahatsızlıklardan birisi olduğunu değinen Op. Dr. Mehmet Tekin ise safra kesesi ameliyatlarını kapalı yapmanın belli şartları olduğunu, hasta Ahmet Aslan'ın birkaç kere ameliyat olmasına rağmen başarılı bir operasyon geçirdiklerini söyledi. Dr. Mehmet Tekin, "Safra kesesi hastalıkları, toplumda sık görülen hastalıklardan bir tanesi. Özellikle safra kesesi taşları; karın ağrısı, şişkinlik, sırta vuran ve hatta kalp rahatsızlığına kadar giden rahatsızlıktır. Bunun tek tedavisi ameliyattır. Günümüzde safra kesesi ameliyatlarını kapalı yapmak için belli standartlar var. Karında operasyon olmadıysa, bir yapışıklık yoksa rahat olarak kapalı ameliyat yapılabilir. Hastamız Ahmet beyde olduğu gibi; birkaç defa karın ameliyatı geçirdiyse, karında ileri derece yapışıklık olduğu için kapalı yapılmak pek mümkün olmamakta. Ahmet bey birkaç yere gitmiş, kapalı yapma şansı olmadığı için en son bize geldi. Biz elimizden geldiği şekilde, dikkatlice kapalı olarak ameliyatı gerçekleştirdik. Safra kesesini diğer organlara zarar vermeden aldık" ifadelerini kullandı.

Safra kesesi taşlarının çok masum bir hastalık olmadığını da dile getiren Dr. Tekin, pankreasa varan hastalıklara sebep olduğunu, pankreas iltihaplanmalarının ise bazen kalp kriziyle eş tutulduğunu sözlerine ekledi.