Şanlıurfa'da Okul Kantinleri Denetlendi

Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi ve Karaköprü Belediyesi zabıta müdürlüğü ekiplerince halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar çerçevesinde okul kantinleri denetlendi. Okullarda eğitimin başlamasıyla kantinleri denetleyen ekipler, hijyen ve temizlik kontrollerini sağladı.

Haliliye Belediyesi ve Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün denetim adresi, okullarda eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kantinler oldu. Zabıta ekipleri tarafından öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimle ilçe genelindeki orta ve lise düzeyindeki okul kantinleri denetlendi. Başta hijyen ve temizlik kontrollerini titizlikle sürdüren ekipler, öğrencilerin sağlığını ön planda tuttuğu denetimde ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceledi. Okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayan kantin işletmecilerine yönelik işlem uygulanacağını ifade etti. Denetimler esnasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan zabıta, kurallara riayet eden işletmelere teşekkür etti.

Zabıta müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise okul dönemi boyunca kantin ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işyerlerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi. - ŞANLIURFA