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Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt

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Türkiye'nin günlerce konuştuğu Yenidoğan Çetesinin sanıkları bugün Bakırköy Adliyesi, 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hesap vermeye başladı. Sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna şöyle yanıt verdi: Neden hastane sahipleri değil de biz tutukluyuz? Haberler yüzünden psikolojim bozuldu, 'bebek katili' diye adım çıktı.

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi, 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda görülen ilk duruşmada hemşire olarak görev yapan Hakan Doğukan Taşçı savunma yapmaya başladı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Taşçı, "Hasta 3 günlük entübe ise SGK daha fazla para öder. O yüzden SGK'dan para almak için daha fazla entübe yazıyorduk" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Sanık Hemşire Hakan Doğukan Taşçı savunmasında, "Savunmamı yapacağım. Öncelikle tutuklandıktan sonra kendimi bizzat yaptığım bir iki işlemi söyledim, kabul ettim. Soruşturmanın başından itibaren tüm dürüstlüğümle cevap verdim. Doktor istemi olmadan ilaç istediğim yönündeki iddia doğru değil, talepleri de kabul etmiyorum. Sağlık meslek lisesi mezunuyum ve 10 yıldır yenidoğan bebek ünitesinde çalışıyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Birinci hastanesine başladım. 5-6 ay orada çalıştım sonra Florya Hastanesinde başladım sonra tutuklama oldu. Diğer sanıklardan, hepimiz sağlık sektöründe olduğumuz için çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Whatsapp grubu bile var sağlıkla ilgili. Can Polat Yıldırımı Reyap Hastanesinden tanıyorum. Ceylan Çetin'i tanımıyorum. Deniz Korkmaz'ı tanıyorum kendisi arkadaşım olur. Fırat Sarı'yı Reyap Hastanesinden tanıyorum. Evrak üzerinde daha fazla para alınmak için oynamalar yapılıyor. Her sene bu hastaneler denetleniyor. Benim bir kuruş fazla para kazandığım yoktur. Yoğun bakımda gece bilakis doktor durmuyor. Acil müdahale olması gerektiğinde biz müdahale ediyoruz. Etmediğimiz zaman da 'Sen nasıl müdahale etmezsin' diyerek suçlamalar var dosyada" dedi

SİSTEMİN NASIL ÇALIŞTIĞINI ANLATTI

Mahkeme başkanının sorularına yanıt veren sanık hemşire, "İşletme şu şekilde çalışıyor; Hastane diyor ki, "Benim yoğun bakım cirom 1 milyon TL, bunu 1,5 milyon TL yapabilir misin? Eğer gelirimi şu kadar artırırsan, sana şu kadar komisyon veririm." Bu şekilde alt hizmet olarak hastanelerle anlaşma yapılabiliyor. Aralarında sözleşmeye bağlı çalışıyorlar. Ben ise hastanenin maaşlı çalışan elemanıyım. Kimsenin örgüt kurduğunu düşünmüyorum. Kimsenin birbirinden haberi yok, herkes birbirini şikayet ediyor, ortak bir payda yok. Ben Birinci Hastanesi'nde 6 ay çalıştım ve benim yüzümden hiçbir bebek ölmedi. Bu hastaneler denetimlerden çok rahat geçiyor. İşin ilginç tarafı bu" dedi.

BEBEK KATİLİ DEĞİL MİSİNİZ?

Sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı, mahkeme başkanının 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Neden hastane sahipleri değil de biz tutukluyuz? Neden bebek ölümleri olurken müdahale edilmiyor? Haberler yüzünden psikolojim bozuldu, 'bebek katili' diye adım çıktı.

İLK DURUŞMA SONA ERDİ

Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi. Dava yarın saat 10.00'da devam edecek.

Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Sağlık
Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi

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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTolga H:

bunlar akkuyu nükleer santraline gönderin radrasytyon testi yapsınlar yada bi madene atın 18 saat kazsınlar daha da faydaları olmaz bu ülkeye içeri atıyorsanızda hücreden dışarı adım bile attırmayın bu teröristlere

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

verirler tâbi kendileride biliyor bu adalet sisteminde en fazla 1 sene yatıp çıkacaklarını

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Haber YorumlarıJokerAllame:

seni bir..... psikolojin düzelir rspu

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Haber YorumlarıBud Spencer:

hemşire burda doğru söylüyor çalışan değil yöneten ve sistem sorgulamalı

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Haber YorumlarıMete Çavuş:

adlı kontrol şartı ile salınırlar olan sana bana olur lanet olası bir sistem çözemedigimiz bir düzen meşur muz cumhuriyeti olayları malum şahıs biz kabile devleti değiliz diyor ama ortama bakmıyor sanırım ülkenin ortasından bok nehiri akıyor bizde izliyotuz

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Haber YorumlarıMehmet çavuşoğlu:

İl Sağlık ve ilçe sağlık müdürlükleri de suçlu nasıl denetlemeye geçebiliyor bu hastaneler

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Haber YorumlarıKardelen:

bir arkadas anlatti hemsire dedi dayanamıyorum ayrilicam ihbar etsem itibar yok dedi bunu 10 sene once ki olayu anlatti bakin kac senedir olmus bu işler

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Haber YorumlarıMustafa Toklu:

PKK sever seloya selam yollayanlar CHP de genel başkan oluyor. PKK ya selam yolayanlar CHP genel başkanları eskisiyle yenisiyle. Selonun kardeşi Nurettin demirtaş pkkda aktif teröristtir.

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