Samsun'da Lösemili Çocuklar Haftası Etkinliği

Samsun'da Büyük Anadolu Hastaneleri, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle LÖSAM'ı ziyaret ederek çocuklara hediyeler verdi ve onlarla vakit geçirdi.

Samsun'da hastane idarecileri ve çalışanları Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya geldikleri miniklere çeşitli hediyeler verip, onlarla zaman geçirdi.

Büyük Anadolu Hastaneleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'ni (LÖSAM) ziyaret etti. Lösemili çocuklara çeşitli hediyeler veren hastane idarecileri ve çalışanları, miniklerle oyunlar oynayıp, onlarla keyifli vakit geçirdiler.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, "Çocuklar ile beraber olmak bizleri çok mutlu etti. Lösemi, tedavi edilebilir bir hastalıktır. LÖSAM'ın hizmetleri de görmezden gelinemez. Biz de bugünkü ziyaretimizde kendilerini görme fırsatı bulduk. Dernek yönetimi ve gönüllüleri uzun yıllardır faaliyetlerine devam ediyorlar. Biz de Büyük Anadolu Hastaneleri olarak her zaman lösemili çocuklarımızın yanındayız, her türlü desteğimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

LÖSAM Yönetim Kurulu yetkilileri de hastane idareci ve personellerine teşekkürlerini iletirken, bugünkü ziyaret ve katkılarından dolayı şükran duyduklarını söylediler.

Lösemili çocuklar için yapılan etkinliğe ayrıca Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, Merkez Hastanesi Müdürü Birol Yılmaz, Merkez Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Dilek Özçelik ve kurumsal iletişim ekibi katılarak, çocuklarla vakit geçirdi. - SAMSUN