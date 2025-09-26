Sakarya Üniversitesi'nde Adatıp Sağlık Elçileri Projesi Ödül Töreni Gerçekleşti

SAKARYA Üniversitesi İşletme Fakültesi, Teknokent ve Özel Adatıp Hastanesi ortaklığında düzenlenen 'Adatıp Sağlık Elçileri Projesi'nde ödüller sahiplerini buldu.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öncülüğünde, Özel Adatıp Hastanesi ve Sakarya Teknokent iş birliğiyle hayata geçirilen Adatıp Sağlık Elçileri Projesi'nin (ASEP) ödül töreni, üniversite kampüsünde gerçekleştirildi. Törene, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Aygin, Özel Adatıp Hastanesi yöneticileri, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri, finale kalan tüm katılımcılara ise sertifikaları verildi.

İşletme Fakültesi, Özel Adatıp Hastanesi ve Teknokent iş birliği ile yürütülen proje kapsamında öğrenciler, kendi ülkelerinin sağlık sistemlerini analiz ederek Türkiye ile iş birliği potansiyellerini ortaya koydu. Akademisyenler ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri sonucunda hazırlanan raporların, Türkiye'nin sağlık turizmi stratejisine katkı sağlaması hedefleniyor. Törende konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, projenin Sakarya ve Türkiye açısından önemine vurgu yaptı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ise, "ASEP, öğrencilerimizin vizyonunu genişletirken aynı zamanda Türkiye'nin sağlık turizmindeki potansiyelini dünyaya tanıtıyor. Gençlerimizin katkılarıyla bu alanda güçlü köprüler kurulacağına inanıyoruz" dedi.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, "Öğrencilerimizin fikirleri ve hazırladıkları raporlar, sağlık turizmine dair yeni bakış açıları sunuyor. ASEP, hem akademik bir deneyim hem de uluslararası iş birliği için önemli bir fırsat yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Özel Adatıp Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özbay ise, "ASEP ile yetişen sağlık elçileri, kendi ülkelerinde Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin temsilcileri olacak. Bu çalışma yalnızca bir öğrenci projesi değil; sağlık turizmine dair kalıcı bir vizyonun başlangıcıdır. Adatıp olarak biz, eğitimi ve uluslararası iş birliğini geleceğe yapılmış en değerli yatırım olarak görüyoruz. ASEP de bu anlayışın somut bir yansımasıdır" diye konuştu.