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Eyüpsultan'da silahlı çatışma: 5 yaralı

Eyüpsultan'da silahlı çatışma: 5 yaralı
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İstanbul Eyüpsultan'da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

Olay, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ise sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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