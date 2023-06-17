MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığını belirterek, "Seçimlerden önce 'doktor dövebiliyoruz' diyenleri ceza almadan serbest bıraktınız. Seçimlerden sonra sağlıkta şiddet tırmanışa geçti" dedi.

SES Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi'nde Dr. Ekrem Kayaalp'in hasta yakınlarının saldırısına uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Ocak, şunları söyledi:

"SAĞLIKTA ŞİDDET TIRMANIŞA GEÇTİ"

"Seçimlerden önce 'doktor dövebiliyoruz' diyenleri ceza almadan serbest bıraktınız. Seçimlerden sonra sağlıkta şiddet tırmanışa geçti. Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan bir kişi Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi'ne getirilmiştir. Doktor Ekrem Kayaalp, yaralıların başka bir hastaneye sevk edilmesi yönünde karar vermesi sonucu alkollü olduğu iddia edilen yaralıların yakınları tarafından darp edilmiş ve sağlık çalışanlarına yönelik fiziki saldırı ve tıbbi ekipmanlarda tahrip edilmiştir. Arkadaşımız Ekrem Kayaalp'te görme ve bilinç bulanıklığı meydana gelmesi nedeni ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yine ilimiz Samsun'da seçimler öncesi sokak röportajında bir kişinin 'önceden doktor dövemiyorduk şimdi doktor dövüyoruz' diyen şahıs, ifadesi alınıp hiçbir cezai yaptırım uygulanmadan serbest bırakılmış ve seçim sonrası doktorlar ve sağlık çalışanları darp edilmeye, katledilmeye başlanmıştır. Daha dün yaptığımız açıklamada Alanya'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevi başında Dr. Melek Bağce elini kolunu sallaya sallaya gelen eşi tarafından katledilmiştir.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİ KUM TORBASI GİBİ GÖRÜLÜYOR"

21 yıllık AKP iktidarında sağlıkta dönüşüm ile birlikte kar amaçlı kışkırtılmış sağlık politikaları, hastanelerin ticarethane sağlık çalışanları köle olarak görülmüş, değersizleştirilmiş giderlerse gitsinler denilerek sağlık çalışanları adeta canı sıkılanın kum torbası olarak görülmesine neden olmuştur. Sağlık meslek ve emek örgütleri olarak sağlıkta şiddete karşı etkin bir yasa çıkartılması ve uygulanmasını her şiddet olayında dile getirmemize karşı siyasi erk üç maymunu oynamaktadır. Samsun'da iki hekim arkadaşımız Kamil Furtun ve Aynur Dağdemir görevleri başında katledildiler üçüncü bir sağlık emekçi arkadaşımızın katledilmesine tahammülümüz yoktur. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya soruyoruz; sağlıkta şiddetle mücadelede önceki dönemlerde olduğu gibi yeniden bakan olarak atandığınız bu dönemde de sağlıkta şiddetle mücadele yasasını çıkartmak için planınız nedir? Neyi bekliyorsunuz? Sizin göreviniz bizlerin can güvenliğini korumaktır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak görevinizi size hatırlatmak isteriz. Bilinmelidir ki etkin bir sağlıkta şiddete karşı mücadele yasası çıkartılana kadar mücadelemizde gücümüzü sendikal örgütlülüğümüzden alarak haklarımızı kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Sağlıkta şiddet sona ersin."