Üye Girişi
Haberler

Sağlık Taramalarıyla İşitme Kaybı Önlenebilir

Sağlık Taramalarıyla İşitme Kaybı Önlenebilir
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de her bin bebekten 2 veya 3'ü ileri derece işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. Uzmanlar, erken sağlık taramalarının hayati önem taşıdığını vurguladı ve işitme kaybının önlenebilir olduğu belirtildi.

Sağlık taramalarına dikkat: Her bin bebekten 2 veya 3'ü ileri derece işitme kaybı ile dünyaya geliyor

KOCAELİ - Türkiye'de Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısının 2 buçuk milyon olduğunu belirten ve bunların yaklaşık 180 bininin ise işitme engeline sahip olduğunu vurgulayan Op. Dr. Sebla Çalışkan, "Her yıl yaklaşık 1 milyon 100 bine yakın bebek doğmakta ve her bin bebekten 2 veya 3'ü ileri derece işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. Engellilikten korumak amacıyla yapılan çalışmaların en önemlisi sağlık taramalarıdır" dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde görevli Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sebla Çalışkan, "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası" kapsamında bilgilendirmelerde bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Op. Dr. Sebla Çalışkan, "Dünya İşitme Engelliler Federasyonu ve ulusal dernekleri ile bağlı kuruluşları tarafından eylül ayının son haftası Uluslararası İşitme Engelliler Haftası olarak ilan edilmiştir. Bu etkinlik işitme engellilerin haklarına sahip çıkmak ve yaşadıkları zorluklara farkındalık yaratmak, kullandıkları ulusal işaret dillerinin statüsünü geliştirmek, onların eğitime ve bilgi teknolojilerine erişimlerini iyileştirmek amacıyla düzenlenmektedir" diye konuştu.

Türkiye'de Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısının 2 buçuk milyon olduğunu belirten ve bunların yaklaşık 180 bininin ise işitme engeline sahip olduğunu vurgulayan Op. Dr. Sebla Çalışkan, "Her yıl yaklaşık 1 milyon 100 bine yakın bebek doğmakta ve her bin bebekten 2 veya 3'ü ileri derece işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. Bunların yaklaşık bin 800 kadarı ise koklear implant diğer bir adıyla biyonik kulak ya da beyin sapı implantından fayda görecek işitme kaybı hastalarıdır. Dünya Sağlık Örgütü ise işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 50'sinin önlenebilir olduğunu bildirmektedir. Engellilikten korumak amacıyla yapılan çalışmaların en önemlisi sağlık taramalarıdır. Bu nedenle tüm çocuklarımızın ülkemizde de 2008 yılından beri uygulanmakta olan yenidoğan döneminde ve okul çağında işitme taramalarından geçmesi son derece önemlidir. Çünkü Yenidoğan İşitme Tarama Programı ile doğan her bebeğin ilk 1 ay da tarama testlerini tamamlanmakta, ilk 3 ayda işitme kayıplı bebeklerin tanılarını konulabilmektedir. 6 ayda ise işitme kaybı tanısı almış cihaz ihtiyacı olan bebeklerimizin cihazlanmalarını ve rehabilitasyonlarını sağlayarak topluma sağlıklı bireyler kazandırabiliriz. Bu nedenle sağlık taramalarımızı ihmal etmeyelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADİL ÖZDEMİR - Sağlık

Sağlık Yaşam

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı

Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne? Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Eylül Beypazarı, Şereflikoçhisar, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM izle! Karadut 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Karadut dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Karadut dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Bağcılar, Sultangazi, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Karadut dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Karadut konusu ne, Karadut dizisi ne anlatıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });