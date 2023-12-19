Sağlık-Sen Genel Başkanı Faruk Doğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'ı ziyaret etti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Yasin Barutcu, Mustafa Irgatoğlu, Abdullah Duman ile Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken yer aldı. Ziyarette Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen'in gündemde tuttuğu nöbet ücretlerinin artırılması, sabit ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, teşviklerin ve temel ücretlerin artırılması gibi konuları yineledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuları TBMM gündemine taşımasında dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Doğan, sorunların çözümü için Sağlık-Sen'in daha önce Bakanlığa sunduğu önerilerin dikkate alınmasını istedi. Başkan Doğan, İstanbul'da görev yapan hekiminden hemşiresine, ebesinden sağlık memuruna, paramediğinden tıbbi sekreterine kadar tüm sağlık çalışanlarının hizmet puanlarının artırımlı hesaplanmasını istedi. Sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesi konusunda büyük bir talep olduğunu gündeme getiren Doğan, bu konuda Bakanlığın atacağı olumlu adımın büyük bir memnuniyet oluşturacağını söyledi.

Gündeme ilişkin diğer konuları da Bakan Yardımcısı Tolunay'a ileten Sağlık-Sen heyeti, sağlık çalışanlarının giydiği formanın özel görev kıyafeti sayılmasını talep etti. Sağlık-Sen Yönetimi ayrıca, hastanelerde yemek kalitesinin ve lezzetinin artırılması, icap nöbet ücretlerinin ödenmesinde yaşanan sorunların giderilmesi için düzenleme yapılması, deprem sebebiyle tayin olan sağlık çalışanlarına geri dönüş hakkı verilmesi ve aile sağlığı çalışanı olmayan aile sağlığı merkezilerine kadro ihdas edilmesi konularını da iletti. Kademe-derece olarak ilerlemiş olmasına rağmen asistanlık eğitiminden dolayı ek gösterge, yeşil pasaport gibi özlük haklarında kayba uğrayan asistan hekimlerin durumunun düzeltilmesi de görüşmede gündeme getirildi.