Sağlık-Sen'den Aile Hekimliği Yönetmeliğine İtiraz

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ve Sağlık-Sen Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz'ı ziyaret etti.

'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde' yapılan değişiklikler nedeniyle bazı maddelerin mağduriyete neden olacağı ifade edilen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde görevli personelin sorunları aktarıldı. Ayrıca ziyarette, 3+1 yıl sistemiyle istihdam edilen sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği yapabilmesinin önünün açılması istendi. Sahanın taleplerine yönelik hazırlanan raporu Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz'a sunan Genel Başkan Doğan, sorunlara yönelik çözüm önerilerini de sıraladı.

'AİLE HEKİMLİĞİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ YENİDEN DÜZENLENMELİ'

Ziyarette, 1 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde' yapılan düzenlemeler gündeme geldi. Yapılan düzenlemelerin bazı mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çekilerek, mağduriyet oluşturan maddelerin yeniden düzenlenmesi ve yapılan eleştirilerin dikkate alınması gerektiği kaydedildi. Öte yandan ziyarette üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sorunları da anlatıldı. Üniversite hastanelerinde görevli pek çok çalışanın yer değişikliği talebinde bulunduğunu belirten Doğan, Sağlık-Sen olarak üniversite hastanelerinde görev yapan personele yer değişikliği hakkı verilmesine yönelik 'Sağlık-Sen Üniversite Hastaneleri Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu' kurduklarını kaydetti. Doğan, YÖK tarafından yer değişikliği talep toplama platformu oluşturulduğunu ve buraya gelen talepler doğrultusunda oluşturulan eşleşme listesinin Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini hatırlattı. Doğan, üniversitede görevli personelin bu mağduriyetinin giderilmesini istedi. Ayrıca kamuda sözleşmeli personel olarak çalışanların da yer değişikliği yapabilmesi için 3+1 yıl çalışma süresini tamamlaması gerektiğini ve bu durumda da çalışanların mağdur olduğunu dile getiren Doğan, "Bu mağduriyetin çözülmesi için sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği (becayiş) yapabilmesine imkan verilmeli. Bu kapsamda Sağlık-Sen olarak karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunan sözleşmeli personelin taleplerinin değerlendirilmesi için 'Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu' kurduk" dedi.

AİLE BAKANLIĞI'NDA GÖREVLİ PERSONELİN SORUNLARI AKTARILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan sözleşmeli personelin sorunlarını aktaran Doğan, sözleşmeli personelin tutmuş olduğu nöbet karşılığında ek ders ücretinden ve tedbir kararı ödemesinden yararlanamadığını belirterek, ilgili mevzuatlarda değişiklik yapılmasını istedi. Doğan, ayrıca ek ders karşılığı çalışanların düşük ücretlerle görev yaptığına dikkat çekti. Başkan Doğan, ek ders karşılığı çalışanların kadrolu istihdamının sağlanarak yıllardır yaşadıkları mağduriyetlere son verilmesini talep etti.