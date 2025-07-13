'Sağlık hizmetlerinin temel taşı: sağlık bilimleri fakülteleri'

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Buket Akıncı, Haberler.com'da yayınlanan Bilimin Geleceği programında Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Programda sağlık bilimleri alanlarının toplumsal etkisinden, fakültenin teknolojik altyapısına ve tercih edilen bölümlerine kadar birçok konu masaya yatırıldı.

SAĞLIK BİLİMLERİ, HİZMETİN BEL KEMİĞİ

Doç. Dr. Buket Akıncı, sağlık bilimleri bölümlerinin sadece akademik değil, aynı zamanda toplumsal sağlık hizmetlerinin de temel taşı olduğunu vurguladı. "Sağlık bilimleri bölümleri sağlık hizmetlerinin temel taşlarıdır" diyen Akıncı, bu alanlarda verilen eğitimin toplum sağlığını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

TEKNOPARK VE SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜ

Biruni Üniversitesi'nin teknopark başarısına da değinen Akıncı, "Teknoparklarda destek alan üniversiteler listesinde 3. sıradayız" diyerek bu başarının eğitim kalitesine ve öğrenci projelerine yansıdığını belirtti. Ayrıca, beslenme ve diyetetik bölümünün sosyal sorumluluk projeleriyle ön planda olduğunu söyledi.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE AKADEMİK AÇIK VE MESLEK TERCİHLERİ

Programda çocuk gelişimi alanındaki akademisyen açığına da değinen Doç. Dr. Akıncı, bu alanda eğitici ihtiyacının acil bir konu olduğunu ifade etti. Hemşirelik gibi iş garantisi yüksek bölümlerin ise öğrenciler tarafından daha fazla tercih edildiğini kaydederek, kariyer planlaması yapan gençlere yol gösterici bilgiler sundu.