Sağlık çalışanı, mamografi çektirerek meme kanserini erken evrede tespit etti

Bursa'da bir sağlık kuruluşunda görevli Dr. Mehlika Yavuz, çalıştığı birimdeki röntgen teknisyeninin ısrarıyla mamografi çektirerek meme kanserine yakalandığını erken evrede öğrenmesinin ardından uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde görevine devam eden Dr. Mehlika Yavuz, 5 dakika süren mamografi çekimiyle kanserin ağır sonuçlarını yaşamadan hastalıktan kurtuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde meme kanserine yönelik taramaların, elle muayenenin ve erken teşhisin önemi gibi konularda vatandaşlara eğitimler verdiklerini bildirdi.

Yavuz, 47 yaşında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sürece kadar 2 kere mamografim olması gerekirken ben bu mamografiyi çektirmedim. Araya korkularım girdi, kaygılarım girdi, hayatımdan önemli olmayan sebepler girdi. Bir gün röntgen teknisyeni arkadaşımızın ısrarı ile kaygılarımı, korkularımı bir kenara bıraktım. 5 dakikalık sürede gittim, mamografimi çektirdim. Elle muayenede herhangi bir bulgu yaşamadım. Herhangi bir şikayetim, semptomum da yoktu. 'Bana bir şey olmaz.' dedim ve mamografi çektirmeyi unuttum ama görev yaptığım hizmet alanımda çekilen mamografi ile bana bi-rads 4c denilen meme kanseri öncesi tarama bulgusu tanısı konuldu. Ben bu tanıyla ileri tetkik ve tedavi yaptığımda meme kanseri ile karşılaştım."

Dr. Yavuz, çektirdiği mamografi sayesinde erken tanı aldığını ve tedavisini tamamladığını aktardı.

Hayatına sağlıklı olarak devam ettiğini aktaran Yavuz, "İşte o 5 dakika benim tüm hayatıma yön verirken, çok olumlu sonuçlar verdi. Her ay yapacağınız elle meme muayenesi sizin hayatınızı tanımanızı, çektireceğiniz mamografi de tanınızın erken olmasını sağlayacak. Ben hekim olarak bunu yaptım. Kendi birimimde bunu başarabildim. Sizleri de her zaman KETEM birimlerinde mamografinizi çektirmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz'a mamografi çektirmesi için ısrarcı olduğunu belirten Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli röntgen teknisyeni Ayşen İsimbay Kızmaz, "İki hafta sonra çıkan sonuçta kendisinde bulgu olduğunu ve hastaneye sevki gerektiğini bildirdik. Çok şükür ileri tedavi almadan kendisi 5 dakikalık bir işlem ile hayatına dokunmuş olduk." ifadesini kullandı.