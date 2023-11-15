Sağlık Bakanlığı: Parkinson ilacı Madopar'a erişimde sorun yok

Sağlık Bakanlığı, Parkinson tedavisinde kullanılan Madopar isimli ilaca erişim sıkıntısı olmadığını açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ise Madopar ilacının rakamlarını açıklamasını istedi ve Madopar'ın muadili olan Domirpa'nın SGK kapsamına alınması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Parkinson tedavisinde kullanılan Madopar isimli ilaca erişim sıkıntısı olmadığını açıkladı. Konuyu gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ise "Madem Sayın bakan bu ilacın olduğunu söylüyor. İlaç Takip Sisteminden takip edilebiliyor tüm ilaçlar, o zaman Madopar ilacının rakamlarını açıklasın. Hastalar ilaca ulaşamadığı için SGK ödeme kapsamında olmayan muadil ilacı ceplerinden para ödeyerek almak zorunda kalıyorlar. Madopar'ın muadili olan Domirpa'nın SGK kapsamına alınması için acilen bir çalışma yapılmalıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin geçen haftalarda Parkinson hastalarının ilaca erişim sıkıntısı çektiğini belirterek verdiği soru önergesine Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

"İLACA ERİŞİMDE SORUN BULUNMAMAKTADIR"

Sağlık Bakanlığı yanıtında; "Bakanlığımızın sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumunu sağlamak ve ilaca erişimi temin etmek amacıyla gerekli faaliyetleri yürütmekte olup ilaçların stok seviyeleri İlaç Takip Sistemi veri tabanından sürekli olarak takip edilmektedir. Bu minvalde hastalarımızın adı geçen ilaca erişimde sorun bulunmamaktadır" denildi.

"MADOPAR'IN MUADİLİ OLAN DOMİRPA'NIN SGK KAPSAMINA ALINMASI İÇİN ACİLEN BİR ÇALIŞMA YAPILMALIDIR"

İlgezdi ise bakanlığın yanıtı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Madopar isimli ilaç aylardır piyasada olmamasına rağmen Bakanlık olduğunu iddia ediyor. Madem Sayın Bakan bu ilacın olduğunu söylüyor. İlaç Takip Sisteminden takip edilebiliyor tüm ilaçlar, o zaman Madopar ilacının rakamlarını açıklasın. Tek tuşla Türkiye genelinde eczane eczane kaç ilaç var bunun bilgisini paylaşsınlar. Halk sağlığının söz konusu olduğu bu konuyu rakamsal veri paylaşmadan geçiştiremezsiniz. Eczacılarla görüştüğümüzde ayda 1 ya da 2 kutu ilacın geldiğini ancak bir Parkinson hastasının aylık tedavisi için 3 kutu ilaca ihtiyacı olduğunu iletiyorlar. Hastalar ilaca ulaşamadığı için SGK ödeme kapsamında olmayan muadil ilacı ceplerinden para ödeyerek almak zorunda kalıyorlar. Ağustos'da 3, Temmuz'da 4 kere geri ödeme listelerine yeni ilaçlar alındı. Bunların içinde Parkinson ilaçları neden yok? Parkinson hastalarını bu şekilde görmezden gelemezsiniz. Sağlık Bakanlığı acilen bu sorunu çözmelidir. Madopar'ın muadili olan Domirpa'nın SGK kapsamına alınması için acilen bir çalışma yapılmalıdır. Sosyal devlet anlayışının gereği budur."