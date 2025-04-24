Sağlık Bakanlığı'ndan Deprem Anında Sağlık Görevlilerine Teşekkür

SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında hastanede tedavi gören bebeklerin başında bekleyen sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntü paylaşıldı. Görüntüde, sağlık görevlilerinin sarsıntı başladığı anda yerlerinden kalkarak, tedavi gören bebeklerin başına geçip, beklediği görüldü. Paylaşımda, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız iyi ki varsınız" ifadeleri kullanıldı.

Haber: ANKARA,