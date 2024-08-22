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Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu Uyarısı

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Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü enfeksiyonuyla ilgili olarak hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerin dikkatli olması gerektiğini duyurdu. Hastalıktan korunmanın temel yaklaşımının sivrisinek sokmasından korunmak olduğu belirtildi.

'SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BATI NİL VİRÜSÜ ENFEKSİYONU UYARISI'

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın görüldüğü bölgede yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerin hastalığın bulaşması açısından dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Hastalıktan korunmak için temel yaklaşımın sivrisinek sokmasından korunmak olduğu bildirildi. Bu nedenle hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat eden vatandaşların bakanlığın yayımladığı seyahat talimatlarına uyması gerektiği söylendi.

'HASTALARIN YÜZDE 80'İNDE BELİRTİ GÖRÜNMÜYOR'

Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma ve ciltte dökülmelerin görüldüğü kaydedildi. Hastanın iyileşme süresinin ise yaklaşık 1 hafta olduğu ifade edildi.

Vatandaşların, Batı Nil Virüs Enfeksiyonu için riskli ülkeleri, seyahat sağlığı merkezlerinden ya da 444 77 34 numaralı seyahat sağlığı hattından öğrenebileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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