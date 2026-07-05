Sağlık Bakanlığı: İki yılda sağlık hizmetlerinde kapsamlı dönüşüm gerçekleştirildi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda son iki yılda sağlık altyapısından koruyucu sağlık hizmetlerine, dijital uygulamalardan yerli teknoloji yatırımlarına kadar birçok alanda önemli çalışmaları hayata geçirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 2 Temmuz 2024 tarihinde göreve başlamasıyla birlikte, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda sağlık sistemini güçlendirecek kapsamlı uygulamalar hayata geçirildi. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Bakan Memişoğlu'nun göreve başladığı tarihten bugüne kadar küresel iş birliklerini geliştirecek 38 uluslararası belgeye imza atılarak sağlık diplomasisini güçlendirmek adına 12 ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirildi. Son iki yılda 126 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi ve 598 Aile Sağlığı Merkezi açıldı. Ayrıca 100 adet ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi inşa edildi. Türkiye genelinde bugün, toplam 348 Sağlıklı Hayat Merkezi ve 8 bin 350 Aile Sağlığı Merkezi ile birinci basamak sağlık hizmeti sunuluyor.

45 MİLYON VATANDAŞIN KRONİK HASTALIK TARAMASI GERÇEKLEŞTİ

Koruyucu sağlık vizyonu ile 45 milyon vatandaşın kronik hastalık taraması ve izlemi gerçekleştirildi. Taramalar sonucunda aile hekimliği birimlerinde yaklaşık 12 milyon vatandaşa ilk kez tanı konularak tedavi süreçleri başlatıldı. Ayrıca, MHRS'de bekleyen randevu talebi sayısı yaklaşık 4 milyondan 322 bin seviyesine gerileyerek, randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 92 oranında rekor bir düşüş sağlandı. Sigara Bırakma xw sayısı 3 kat artarak bin 577' ye yükselirken polikliniklerde 497 bin 622 muayene gerçekleştirildi. ALO 171 hattı ile 888 bin 810, sahadaki mobil ekipler ile 875 bin 247 kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Bağımlılıkla mücadele kapsamında ALO 191 hattı üzerinden de 581 bin 730 vatandaşa rehberlik sağlandı.

KAMPANYALARLA SAĞLIKLI YAŞAM TEŞVİK EDİLDİ

'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' ve 'Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyalarıyla sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflendi. 1 milyon 723 bin anne adayına gebelik ve doğum sürecinde eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. 'Her Gebeye Ebe' uygulaması kapsamında görev yapan koordinatör ebeler ise 722 bin 629 gebeye rehberlik etti.

782 YENİ İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Vatandaşların ilaca erişimini kolaylaştırmak için son iki yılda 782 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Dijital organ bağışı uygulaması hayata geçirilerek organ bağışı süreçleri e-Devlet ve e-Nabız üzerinden kolay ve erişebilir hale getirildi. Bu kapsamda 136 bin 884 vatandaş dijital organ bağışçısı oldu. Uygulama sayesinde aylık organ bağış sayısı 2 bin 500'den 14 bine yükseldi. Ayrıca, yerli aşı çalışmaları kapsamında hepatit A ve suçiçeği aşıları teknoloji transferiyle ülkemizde üretilmeye başlandı. Hepatit A aşısı 81 ilin tamamında kullanıma sunularak, Altı Bileşenli Karma Aşı ve gebelere yönelik Tdab aşısı da programa dahil edildi.

YERLİ KALP- AKCİĞER MAKİNESİ İLE İLK AÇIK KALP AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yerli kalp akciğer makinesi LIFELINE HLM, ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yapılan yerli kalp akciğer makinesi, operasyon süresince sergilediği yüksek performansla sağlık teknolojilerinde önemli bir eşiğin geride bırakılmasını sağlandı.

CAR-T HÜCRE TEDAVİSİ BAŞARIYLA UYGULANDI

Hematolojik kanserlerde kullanılan CAR-T hücre tedavisi tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. Tedavi, geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk kez Etlik Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Bugüne kadar 12 hastaya CAR-T hücre tedavisi uygulandı. Ayrıca, ASELSAN iş birliği ile geliştirilen 'Mobil Dijital Röntgen Cihazı' kamu hastanelerinde kullanılmaya başlandı.

3 GÖKBEY HAVA AMBULANSI SAĞLIK FİLOSUNA KATILACAK

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY ambulans helikopterinin test uçuşları gerçekleştirildi. En zorlu coğrafi ve iklim koşullarında sağlık hizmetine erişimi destekleyecek olan GÖKBEY, vatandaşlara hızlı ve etkin acil müdahale imkanı sunacak. 2026 yılı sonuna kadar 3 adet GÖKBEY ambulans helikopterinin sağlık filosuna katılması öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmaya ve sağlık teknolojilerinde yerli üretimi güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı