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Denize Giren 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Denize Giren 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların oluşturduğu insan zinciriyle kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alı Mahallesi Köseağzı mevkisinde meydana geldi. Denize girmek yasak olmasına ve yapılan uyarılara rağmen denize giren 2 kişi, bir süre sonra dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar harekete geçti. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturan vatandaşlar, 2 kişiyi kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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