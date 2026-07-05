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Mourinho'dan Arda Güler'e dokunulmazlık

Mourinho'dan Arda Güler'e dokunulmazlık
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcumuz Arda Güler'i takımın dokunulmazları arasında görüyor. İşte detaylar...

  • Jose Mourinho, Real Madrid'de Arda Güler, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois'u dokunulmaz 4 futbolcu olarak belirledi.
  • Mourinho, takımı bu 4 oyuncu etrafında kuracak; diğer tüm oyuncular cazip teklif gelmesi durumunda satılabilecek.
  • Arda Güler, Mourinho tarafından kulübün ve kendisinin geleceğe yönelik en büyük yatırımlarından biri olarak görülüyor.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımı hangi isimlerin üzerine kuracağı netleşmeye başladı. 

MOURINHO'NUN PRENSİ ARDA GÜLER

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Portekizli çalıştırıcının kadroda kesinlikle dokunulmaz gördüğü 4 futbolcu bulunuyor. Bu isimler; Arda Güler, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois oldu. Deneyimli teknik adamın, Real Madrid'deki yeni yapılanmasını bu 4 yıldız oyuncunun etrafında kurmayı planladığı belirtildi. Mourinho, hem sahadaki performansları hem de takıma olan etkileri nedeniyle bu isimleri kadronun sarsılmaz omurgası olarak kabul ediyor.

BU İSİMLERİN DIŞINDAKİLER İÇİN AYRILIK ÇANLARI

Habere göre; Alınan bu radikal karar, takımda taşları yerinden oynatacak cinsten. Zira bu 4 futbolcu dışındaki tüm oyuncular, cazip bir teklif gelmesi durumunda satılabilecek. Jose Mourinho'nun herkesi elden çıkarmak gibi bir niyeti olmasa da sadece geçmiş başarıları ya da popüler isimleri nedeniyle hiçbir oyuncuya ayrıcalık tanımayacağı vurgulandı. Bu durum, Real Madrid'de beklenmedik dünya yıldızlarının takımdan ayrılmasına yol açabilir.

''EN BÜYÜK YATIRIMLARINDAN BİRİ ARDA GÜLER''

Haberde, Mourinho'nun milli futbolcumuz Arda Güler'e olan özel ilgisine ve güvenine dikkat çekildi. Portekizli teknik adamın, Arda'yı hem kulübün hem de kendisinin geleceğe yönelik en büyük yatırımlarından biri olarak gördüğü ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcı; genç yeteneğin hatlar arasındaki yaratıcılığına, etkili şutlarına ve tek bir hareketle maçın kaderini değiştirebilme kabiliyetine hayran kalmış durumda ve bu yüzden Arda'nın takımda merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğine inanıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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