Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili için ek tedbirler aldı

Kurban Bayramı dolayısıyla resmi tatil olarak belirlenen 9 günlük süreçte, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görevlendirildi. Bakanlıkça alınan ek tedbirler kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere pek çok çevreyolu bağlantı noktasında acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler konumlandırıldı. İzmir'in Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar gibi turistik ilçelerine ulaşımı sağlayan Güzelbahçe ilçesindeki anayolda 14 sağlık personeli, helikopter ambulansı, UMKE Timi, acil yardım ambulansı, 2 motorize ambulans görev yapmaya başladı.

Ambulans helikopterin pilotlarından Bedri Karagöz ise "Bu helikopteri iki pilot olarak sevk ve idare ediyoruz. Helikopterimiz Sağlık Bakanlığı 112 hizmetini üçüncü boyuta taşıyan bir araç. Gündoğumu, gün batımı olarak kesintisiz bir şekilde 365 gün faaliyetteyiz. Bayram süresince de her şekilde hazırız. En hızlı şekilde müdahale etmek için sürekli hazır halde bekliyoruz" diye konuştu.