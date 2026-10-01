Sağlık Bakanlığı ilk 9 ayda 4 milyonun üzerinde yaşlıya sağlık değerlendirmesi yaptı

SAĞLIK Bakanlığı, 2026 yılının ilk 9 ayında 4 milyonun üzerinde yaşlı bireyin kapsamlı sağlık değerlendirmesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yaşlanma, yaşamın doğal dönemlerinden biri olup yaş ilerledikçe bireylerin sağlık ihtiyaçları değişebilmektedir. Kronik hastalıkların yanı sıra görme ve işitme sorunları, hareket güçlükleri, düşmeler, beslenme sorunları ve bilişsel işlevlerde değişiklikler ileri yaşlarda daha sık görülebilmektedir. Bununla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşlardan itibaren benimsenmesi, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve risk faktörlerinin zamanında belirlenmesi, bireylerin ileri yaşlarda da aktif ve bağımsız bir yaşam sürmesine katkı sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından kronik hastalıkların etkin yönetimi amacıyla geliştirilen Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması kapsamında, aile hekimliği birimlerinde 65 yaş ve üzerindeki bireylere Çok Yönlü Yaşlı Değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirmede yaşlı bireylerin sağlık durumları 20'den fazla parametre dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri belirlenmektedir. Gerekli görülen durumlarda bireyler ileri tetkik, tedavi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri amacıyla hastanelere veya Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilmektedir. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından 2026 yılının ilk dokuz ayında 4 milyonun üzerinde yaşlı bireyin kapsamlı sağlık değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'HİZMETLERE ERİŞİM DESTEKLENİYOR'

Yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 30 Mart 2023 tarihinde 'Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) Genelgesi'nin yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Bu genelge kapsamında 80 yaş ve üzerindeki bireylerin evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, sağlık durumlarının izlenmesi, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmetleriyle muayene ve danışmanlık verilmesi ve hastane ile ev arasındaki nakil süreçlerinin koordinasyonu sağlanmaktadır. Hizmet sunumu Evde Sağlık ekipleriyle entegre şekilde yürütülürken, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar 266 bin kişiye hizmet sunulmuştur. Mayıs 2025 itibarıyla uygulamaya alınan e-Rapor sistemiyle, 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile yatağa bağımlı vatandaşların mama, ilaç, bez ve tıbbi cihaz raporlarının yenilenme süreçleri kolaylaştırılmaktadır. Rapor yenileme ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız randevu almalarına gerek kalmadan Evde Sağlık ekipleri tarafından aranmakta, belirlenen randevu tarihinde evlerinde veya kamuya bağlı huzurevlerinde ziyaret edilerek gerekli değerlendirmeleri yapılmaktadır. Değerlendirme sonucunda uygun görülen raporlar yüz yüze veya Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi aracılığıyla yenilenmektedir. Bu kapsamda Türkiye genelinde 983 bin 567 kişinin raporu yenilenmiş, bunların 191 bin 563'ünün rapor yenileme işlemi Evde Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir" denildi.

'YAŞLI BİREYLERE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULUYOR'

Sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayabilen, yatağa, cihaza veya eve bağımlı bireylerin ihtiyaç duydukları tıbbi hizmetlerin yaşamlarını sürdürdükleri ortamda karşılanması amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri'nin sunuldu aktarıldı. Açıklamada ayrıca şöyle denildi:

"Bu kapsamda 80 yaş ve üzeri olup hizmet talep eden tüm yaşlı bireyler ile sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş kronik hastalığı bulunan ve günlük yaşam aktiviteleri açısından tam veya ileri derecede bağımlı olarak değerlendirilen 65 yaş ve üzerindeki hastalar hizmetlerden yararlanabilmektedir. Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında hastaların mevcut durumları ve tedavi planları doğrultusunda evde yapılması mümkün tıbbi uygulamalar gerçekleştirilmekte, gerekli durumlarda numune alınarak tetkikler yapılmakta, rapor ve reçete işlemleri yürütülmekte, ilgili branşlardan konsültasyon hizmeti sağlanmakta ve hastane ile ev arasındaki nakiller koordine edilmektedir. Ayrıca hastalara ve ailelerine hastalık ve bakım süreçleri ile tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanımı konusunda eğitim ve danışmanlık verilmektedir. Diyabet, kalp yetmezliği, inme, KOAH, Alzheimer ve demans, nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser ve birden fazla kronik hastalığı bulunan bireyler ile kırık sonrası takip ve tedavisi sürdürülen ve ampütasyon nedeniyle tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastalar öncelikli olarak Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir. Sağlıklı ve aktif yaşlanmada genetik özelliklerin yanı sıra yaşam tarzı ve günlük alışkanlıklar da önemli rol oynamaktadır. Düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, zihinsel olarak aktif kalma ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesi, yaşamın ilerleyen dönemlerinde sağlık ve yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlamaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı