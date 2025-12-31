Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni yıl mesajı


Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında "2026 yılının, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun büyük bir yükseliş yılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

2026 yılını kısa bir süre kala Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajı paylaştı.

"Milletimize hizmet yolunda aşkla, heyecanla ve kararlılıkla koşacağımız yeni bir yıla merhaba diyoruz" diye yazan Memişoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde tutarak; yerli ve milli üretim hamlelerimizle ülkemizi sağlıkta dünya lideri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR YÜKSELİŞ YILI OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Memişoğlu ayrıca "2026 yılının, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun büyük bir yükseliş yılı olacağına yürekten inanıyorum.

Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor; 2026'nın ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye yazdı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Sağlık
500

