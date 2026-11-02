Sağlık Bakanı Memişoğlu, Akçakoca Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu:

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, yani ESKOM uygulamamızı pilot illerimizde başlattık. Yeni modelimizle uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan ve evde sağlık hizmeti alabilecek vatandaşlarımızın takip ve bakım süreçlerini daha etkin hale getiriyoruz." dedi.

Memişoğlu, kentteki programları kapsamında Valilik ile Düzce Belediyesini ziyaret etti.

Daha sonra Akçakoca Devlet Hastanesi'nin açılış programına geçen Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, son çeyrek asırda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye kazandırdıkları modern hastaneler, 1,5 milyonluk "sağlık ordusu" ve yaygın hizmet ağıyla güçlü bir kapasiteye ulaştıklarını söyledi.

Düzce'nin sağlık altyapısını önemli yatırımlarla güçlendirdiklerini ve 2002'den bugüne kentte 10 yeni hastaneyi vatandaşların hizmetine açtıklarını bildiren Memişoğlu, aile sağlığı merkezlerinden 112 acil sağlık istasyonlarına kadar 27 yeni sağlık merkezini şehre kazandırdıklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, Düzce Merkez ve Cumayeri ilçelerinde aile sağlığı merkezlerinin inşaatlarının devam ettiğini, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapasitesini artıracak 400 yataklı ek bina proje çalışmalarını bitirmek üzere olduklarını anlatarak, yatırımın şimdiden Düzce'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Düzce'de sundukları sağlık hizmetlerini yeni cihazlar ve tedavi imkanlarıyla güçlendirdiklerine değinen Memişoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Düzce Atatürk Devlet Hastanemizde PET-CT cihazını hizmete aldık. LINAC cihazımızın da ihalesini yaptık. İnşallah 2027'de hizmet vermeye başlayacak. Bu yatırımlarla özellikle kanser hastalarımızın ihtiyaç duydukları tanı ve tedavi hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz. Bizim her yatırımımızın merkezinde insanımız var." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın bakım süreçlerini daha etkin yönetebileceğimiz yeni bir model oluşturduk"

Evde sağlık, uzaktan sağlık ve palyatif bakım hizmetlerini entegre ederek vatandaşların bakım süreçlerinin daha etkin yönetileceği yeni bir model oluşturduklarını anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, yani ESKOM uygulamamızı pilot illerimizde başlattık. Yeni modelimizle uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan ve evde sağlık hizmeti alabilecek vatandaşlarımızın takip ve bakım süreçlerini daha etkin hale getiriyoruz. Hastanede tedavisi tamamlanarak evine dönen vatandaşlarımızın tedavi koordinasyonunu güçlendirecek, bakım süreçlerinin evlerinde de devam etmesini sağlayacağız. Aile hekimlerimizi de bu sistemin önemli bir parçası haline getiriyoruz. Aile hekimlerimiz, hastalarının evde sağlık ihtiyacını ESKOM'a bildiriyor. Hastaneden evine dönen palyatif bakım hastalarımızın durumu da aile hekimlerine iletilerek gerekli koordinasyon sağlanıyor. Bütün bu süreçleri dijital altyapıyla destekleyerek sağlık hizmetlerimizin daha planlı yürütülmesini amaçlıyoruz."

Bakan Memişoğlu, değişen ihtiyaçlara uygun yeni bir bakım modeline geçmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Biz de insanımızın ihtiyaçlarını merkeze alan, sağlık hizmetlerini hastaneden eve kadar bütüncül bir anlayışla ele alan bu modeli hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yalnızca hastanelerimizde değil, kendi evlerinde de koordineli ve nitelikli biçimde ulaşabilmelerini sağlamak." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz, üniversitelerde üretilen bilginin insanımıza fayda sağlayan ürünlere dönüşmesidir"

Geçen cumartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle "12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı"nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Memişoğlu, dünyanın birçok ülkesinden bilim insanlarını ve dost ülkelerin sağlık bakanlarını buluşturan kurultaya 2 binin üzerinde kişinin katıldığını bildirdi.

Memişoğlu, Düzce Üniversitesinin de sağlık ve çevre teknolojilerinde ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki araştırmaları ve tıbbi aromatik bitkilere yönelik çalışmalarıyla bu alandaki bilimsel birikime katkı sunduğunu kaydetti.

Hedeflerinin, üniversitelerde üretilen bilginin insanlara fayda sağlayan ürünlere, teknolojilere ve yenilikçi uygulamalara dönüşmesi olduğunun altını çizen Memişoğlu, sağlık alanında bilimi ve üretimi desteklediklerini, sağlık hizmetlerini de yatırımlarla güçlendirdiklerini dile getirdi.

Bakan Memişoğlu, Akçakoca Devlet Hastanesini hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Akçakoca Devlet Hastanemiz, 50 yatak kapasitesi, 28 polikliniği, ameliyathaneleri, diş üniteleri ve yoğun bakım ünitesiyle ilçemizin sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacaktır. Modern mimarisi ve 222 araçlık otoparkıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına en konforlu koşullarda cevap verecektir. Akçakocalılar, kendi ilçelerinde en iyi şartlarda sağlık hizmeti alacak. Sağlık çalışanlarımız da bu modern ortamda tecrübeleriyle vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmet sunacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Osman Aydın tarafından dua edildi. Bakan Memişoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri hastaneyi gezdi. Memişoğlu, hastane çıkışında sağlık çalışanlarıyla özçekim yaptı, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Törene, Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Adem Yılmaz, Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç, Akçakoca Belediye Başkanvekili Alev Ünal, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA