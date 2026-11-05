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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 520 yataklı Denizli Devlet Hastanesi'nin açılışına katılacak

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 520 yataklı Denizli Devlet Hastanesi'nin açılışına katılacak
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 6 Kasım 2026 Cuma günü hizmete alınacak 520 yataklı Denizli Devlet Hastanesi'nin açılışına katılacak. Hastane 110 yoğun bakım yatağı, 92 poliklinik odası ve 14 ameliyathanesiyle Denizli ve çevresine hizmet verecek.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli'nin sağlık altyapısını güçlendirecek Denizli Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katılacak.

6 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek açılışla birlikte hizmete alınacak hastane, 520 yatak kapasitesiyle vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya başlayacak. Modern sağlık altyapısı ve donanımıyla hizmet verecek hastanenin, Denizli merkezinin yanı sıra çevre yerleşim yerlerinin sağlık hizmeti ihtiyacına da katkı sağlaması bekleniyor.

Hastanede 110 yoğun bakım yatağı bulunurken, 92 poliklinik odasıyla ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri sunulacak. Ayrıca 14 ameliyathanesiyle cerrahi müdahalelere imkan sağlayacak hastanede, 391 araç kapasiteli otopark da yer alıyor. Bu kapasitesiyle hastane, farklı branşlarda sağlık hizmeti sunumuna imkan sağlayan kapsamlı bir sağlık tesisi olarak Denizli'nin sağlık altyapısındaki yerini alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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