Sağlık Bakanı Memişoğlu, New York'ta Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'na Katıldı

SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, New York'ta '3'üncü Türk-Amerikan iş dünyası buluşması' toplantısına katıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Bakan Memişoğlu, ABD programı kapsamında, ASKON ABD (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) tarafından düzenlenen '3'üncü Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması' toplantısına katıldı ve burada konuşma yaptı.

Bakan Memişoğlu konuşmasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde ulaşılabilirlik, kalite, altyapı ve sistem anlamında dünyada örnek alınan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Memişoğlu, gelinen bu noktada sağlığın teknolojisini, bilimini üretmek ve bunu dünyaya kazandırmakla mükellef olduklarını belirtti.

'SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI DEDİĞİMİZ ZAMAN SADECE SAĞLIK HİZMETLERİNİ KASTETMİYORUZ, 'KORUYAN, GELİŞTİREN, ÜRETEN SAĞLIK' SİSTEMİNİ DE KASTEDİYORUZ'

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı politikasıyla sadece sağlık hizmetlerini kastetmediklerini, 'Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık' modelini de amaç edindiklerini ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Biz sağlıkta artık yeni şeyler üreteceğiz, yeni bilgileri ve fikirleri ekosistemimizle ürün haline getireceğiz. Onun için siz sanayicilere, iş adamlarına şunu söylüyorum, dünyanın her yerindeki iş adamlarına, her yerindeki kurumlara, her yerindeki firmalara, özellikle Türk iş adamlarına söylüyorum; sağlığa yatırım yapmanız kazancınız olacaktır" dedi.

'2026 SENESİNDE BİLİM İNSANLARIMIZLA, SANAYİCİLERİMİZLE, ÜRETİCİLERİMİZLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NE BİR ZİYARET YAPACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2026 yılında Türkiye'den bilim insanlarıyla, sanayicilerle, üreticilerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
