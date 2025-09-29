Haberler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atama bekleyen binlerce kişiye müjdeyi verdi. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, "15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN ATAMA MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan müjde geldi. Memişoğlu, bakanlığı 18 bin yeni personel alınacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.

18 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Memişoğlu'ndan atama bekleyenlere müjde! 18 bin yeni personel alınacak

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Özcan:

torpilciler burada mı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

mülakatta 100 alanı eleyip 60 alanımı atayacaksınız ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
