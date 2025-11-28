Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin Valiliği'nde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye artık sadece sağlık hizmetlerini sunan değil, bunun bilimini ve teknolojisini de üretebilen bir ülke olma yolunda." dedi.

Memişoğlu, Mersin Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı, ardından Vali Atilla Toros ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında il ziyaretlerinin 63'üncüsünü Akdeniz'in incisi Mersin'e gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burada sağlık hizmetlerini değerlendireceklerini, daha iyi hizmet sunmak için neler yapabileceğini istişare edeceklerini belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Mersin, sağlık anlamında gelişmiş bir ilimiz çünkü burada bir şehir hastanemiz, bir üniversite hastanemiz ile toplam özel hastaneler dahil 25 hastanemizle iyi bir sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlıklı hayat merkezimizle, aile hekimliklerimizle burada gerçekten Türkiye'nin örnek sağlık hizmetlerinden birini veriyoruz ama yetmez bize, daha iyisini yapacağız. Bununla ilgili şimdiye kadar 2002'den itibaren Mersin'imizde toplam 16 hastane ki bunlardan bir tanesi şehir hastanesi hizmete açmışız, 2 bin 500 bandında olan yatak kapasitesini yaklaşık 2,5 kat artırarak 5 bin 500 civarı yatak kapasitesine ulaştırmışız. Mersin yatak kapasitesine daha da ilave etmeye ihtiyacı olan bir şehrimiz, inşallah bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."

Memişoğlu, Mezitli'deki 150 yataklı hastanenin de yüzde 95'inin bittiğini, yeni yılın başında burayı hizmete açacaklarını ve Mersin'e daha çok hastane planlamalarının olacağını ifade etti.

"Aile hekimlikleriyle tarama programlarımızı yapıyoruz"

Hastalanmadan insanları kontrol ve takip etmeyi amaçladıklarını anlatan Memişoğlu, şunları dile getirdi:

"Onun için de özellikle aile hekimlikleriyle tarama programlarımızı yapıyoruz. Toplumumuzdan, hastalanmadan bedenlerine bakacak aile hekimliklerine ve sağlıklı hayat merkezlerinde olacak arkadaşlarımıza ulaşmalarını istiyoruz. Malum biliyorsunuz, sağlıklı hayat merkezlerinden de toplumumuz artık direkt MHRS üzerinden randevu alabilir. Ne randevuları bunlar? Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci gibi, diş hekimi gibi birçok branşta sağlıklı hayat merkezlerimiz toplumuzu bekliyor. Orada aile danışmanlığından sağlıklı hayat danışmanlığına kadar her türlü hizmeti verebiliyoruz. Çoğu insan bilmiyor ama sağlıklı hayat merkezlerinde fizyoterapist eşliğinde, pilates salonlarımızda bile hareketi öğretiyoruz. Bu konuda toplumumuzun hem bağımlılıktan hem hareketsizlikten hem de kötü beslenmeden uzak durmalarını, bu konuda hem aile hekimlerinden hem de sağlıklı hayat merkezlerinden her türlü hizmeti alabileceklerini özellikle belirtmek istiyorum."

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) Türk Tıp Kurultayı'nda bütün bilim insanlarıyla beraber olduklarını hatırlattı.

Sürecin çok başarılı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye artık sadece sağlık hizmetlerini sunan değil, bunun bilimini ve teknolojisini de üretebilen bir ülke olma yolunda. Bu konuda çaba harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz, Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi çalışacağız, üreteceğiz, irademizi, çalışkanlıklarımızı, bilgimizi ortaya koyacağız ve Türkiye'yi sağlıkta, teknoloji ve bilim anlamında dünyaya yön veren, insanlara sağlıkla ilgili ulaşımını sağlayan bir ülke haline getireceğiz. Bizler gece gündüz insanlık için, insanlar için, iyilik için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati ve Ali Kıratlı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da eşlik etti.