Safranbolu Belediyesi'nin coğrafi işaretli 'Safranbolu Kıtırı' Türkiye genelinde talep görüyor

Safranbolu Belediyesi'nin son 2 yılda seri üretimine geçtiği coğrafi işaretli 'Safranbolu Kıtırı', sağlık açısından da ön plana çıkan ve diyetisyenlerin ara öğün olarak önerdiği bir lezzet haline geldi. Üretimi için tesis kurulan 'Safranbolu Kıtırı', Türkiye'nin birçok iline satış yapıyor ve yurt dışından da talepler alıyor. Üretiminin artması ve satış rekorları kırması bekleniyor.

Safranbolu Belediyesi'nin son 2 yılda seri üretimine geçtiği coğrafi işaretli ' Safranbolu Kıtırı', adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Sağlık açısından da ön plana çıkan ve diyetisyenlerin ara öğün olarak önerdiği kıtıra olan talep giderek artıyor.

Coğrafi işareti Safranbolu Belediyesi tarafından alınan ve üretimi için tesis kurulan 'Safranbolu Kıtırı'nın Türkiye'nin birçok iline satışı yapılıyor. Özellikle yaz aylarında turistlerin de ilgisini çeken, içeriğinde tamamen doğal ürünler bulunan kıtıra yurt dışından da talepler geliyor. Birçok ünlü firma 'Safranbolu Kıtırı'nı tezgahlarına taşımanın hazırlığını yaparken, turistik bölgelerden de kıtır alımı için Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü'ne istekler geliyor.

Gıda mühendisleri denetiminde 'Safranbolu Kıtırı'nı özenle hazırlayan kadınlar bu eşsiz lezzeti paketlere koyana kadar ince eleyip sık dokuyor. İçeriğinde bulunan safran, ceviz, fındık, buğday kepeği gibi malzemelerle doğallıktan ödün vermeyen 'Safranbolu Kıtırı' diyetisyenler tarafından ara öğün olarak öneriliyor.

2023 yılı içerisinde 2 bin 300 kilogram üretimi yapılan coğrafi işaretli 'Safranbolu Kıtırı'nın yakın zamanda üretimini katlaması ve satış rekorları kırması bekleniyor.