Sabri Ülker Vakfı'nın 15. Yılında 'Sevimli ve Dengeli Tabaklar' Yarışması Düzenlendi

KURULUŞUNUN 15'inci yıl dönümünü kutlayan Sabri Ülker Vakfı'nın, Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların dengeli beslenme farkındalığını artırma hedefiyle düzenlediği 'Sevimli ve Dengeli Tabaklar' yarışmasında dereceye giren okullar belli oldu. Dengeli besin ögelerini içermesinin yanı sıra yöresel ürün kullanımı ve yaratıcılık kriterlerine en uygun tabakla yarışmayı kazanan okula Sabri Ülker Vakfı Kütüphanesi kurulacak.

Gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, kuruluşunun 15'inci yılını düzenlediği etkinliklerle kutluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2011 yılından bu yana 'Yemekte Denge Eğitim Projesi'ni yürüten Sabri Ülker Vakfı, projenin uygulandığı 25 ilde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerel mutfak kültürüyle harmanlanarak çocuklara kazandırılması hedefiyle 'Sevimli ve Dengeli Tabaklar Yarışması'nı düzenledi.

Yarışmada okul öncesi, 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, birbirinden renkli tabaklarla imza attı.

Tabaklar, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral dengesi, yöresel mutfak kültürünü anlatan ürünler içermesi, estetik açıdan çocukların ilgisi çekecek şekilde düzenlenmesi ve hikayesinin yazılı olarak anlatılması kriterleriyle değerlendirildi.

Okullar, bu ölçütlere uygun en başarılı tabağı seçerek 21-30 Nisan tarihleri arasında yarışmaya başvuruda bulundu. 25 il birincisinin 28 Mayıs'ta seçilmesinin ardından Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamındaki okullar arasından ilk 3 tabak belirlendi.

Yarışmada İzmir'den Ömer Seyfettin İlkokulu, Ege'nin renklerini ve besin zenginliğini bir şölene dönüştüren tabağıyla birinci seçildi. Trabzon, Akçaabat Kavaklı İlkokulu 'Sağlıklı Tabak Ressamı Annem' isimli tabağıyla ikinci ve Aydın Efeler'den Hacı Celal Oto İlkokul 'Zeybeğin Dönüşü' isimli tabağı ile üçüncü oldu.

Birinciliği kazanan okula Sabri Ülker Vakfı Yayınları Kütüphanesi kurulacak. İkinci okul, kitaplık ve Sabri Ülker Vakfı Yayınları seti, üçüncü okul ise Sabri Ülker Vakfı setiyle ödüllendirilecek. Dereceye giren tabakları hazırlayan sınıflardaki öğrencilere beslenme seti hediye edilirken, yarışmanın tüm il birincilerine ise plaket verilecek.

Ödül töreni, dereceye giren okulların yer aldığı şehirlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği tarihte düzenlenecek.

'YEMEKTE DENGE, EĞİTİCİ VE KAPSAYICI ÖRNEK BİR OKUL PROJESİ'

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, yarışmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sabri Ülker Vakfı olarak 15 yıldır bilimsel temellere dayanan, eğitici ve kapsayıcı projelerle çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyoruz. Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında düzenlediğimiz 'Sevimli ve Dengeli Tabaklar' yarışması, yaratıcılık ve bilimsel yaklaşımın birleştiği örnek bir okul projesi olarak öne çıkıyor. Yarışmayla çocuklarımızın dengeli beslenmenin temel ilkelerini, yerel mutfak kültürlerini sahiplenerek öğrenmesini hedefledik. Eğlenceli, yaratıcı ve kapsayıcı bir katılım modeli sunan bu projeyle dengeli beslenme bilincini küçük yaşlardan itibaren kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sabri Ülker Vakfı'nda en büyük motivasyonumuzu 'gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi' oluşturuyor. Buradan aldığımız güçle, bilimi rehber edinerek eğitimin her kademesinde daha fazla çocuğumuza ulaşmaya ve dengeli beslenme farkındalığını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."