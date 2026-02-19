Haberler

Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki bir kadın, sabah uyandığında ağzındaki üçlü kaplama dişlerin yerinde olmadığını fark etti. Panikle hastaneye başvuran kadının çekilen röntgeninde kaplama köprünün akciğerine kaçtığı ortaya çıktı. Nadir görülen olay, bronkoskopi yöntemiyle yapılan müdahaleyle çözüldü.

  • 45 yaşındaki bir kadının üçlü kaplama diş köprüsü akciğerine kaçtı.
  • Kaplama diş, bronkoskopi yöntemiyle başarılı şekilde çıkarıldı.
  • Erişkinlerde kaplama dişin akciğere kaçması oldukça nadir görülür.

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki kadın, sabah uyandığında üst arka bölgede bulunan üçlü kaplama dişlerinin yerinde olmadığını gördü. İlk anda dişlerini yutmuş olabileceğini düşündü. İnternette kısa bir araştırma yapan kadın, yaşadığı endişe üzerine vakit kaybetmeden hastaneye gitti.

RÖNTGEN SONUCU DOKTORLARI DA ŞAŞIRTTI

Hastanede çekilen akciğer grafisi, olayın seyrini değiştirdi. Üç dişten oluşan kaplama köprünün akciğere kaçtığı belirlendi. Doktorlar, solunum yollarını tıkama riski bulunan durum nedeniyle hastayı hemen tedavi altına aldı. Kaplama diş, bronkoskopi yöntemiyle başarılı şekilde çıkarıldı.

"ERİŞKİNLERDE ÇOK NADİR GÖRÜLÜR"

TRT Haber'e konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Alpay, akciğer filminde kaplama köprünün aspire edildiğini tespit ettiklerini ve hastayı hemen yatırdıklarını söyledi. Alpay, bu tür vakaların genellikle çocuklarda görüldüğünü, erişkinlerde ise oldukça nadir rastlandığını belirtti.

Alpay, "Bu tür durumlarda genelde yutma söz konusu olur. Ancak nefes borusunu tıkayabilecek ciddi bir risk taşır ve hayati tehlike oluşturabilir. Bu nedenle hızlı müdahale gerekir" dedi.

KAPLAMA DİŞİ OLANLARA UYARI

Prof. Dr. Alpay, kaplama ve köprü diş kullananlara da önemli uyarılarda bulundu. Zamanla gevşeyen ya da bağlantı telleri kırılan kaplamaların aspirasyon veya yutulma riskini artırabileceğini vurgulayan Alpay, düzenli diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
