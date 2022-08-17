Rize gündem haberi | RİZE'DE ŞİFALI BİLİNEN SUDA ARSENİK ORANI 27 KAT FAZLA ÇIKTI

RİZE'de 'şifalı ıIıca suyu' olarak bilinip, bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak tüketilen suda yapılan analizlerde, yüksek miktarda arsenik tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri suyun bulunduğu yere, "Bu suyun içilmesi sağlık açısından uygun değildir" uyarı tabelası astı.

Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde bulunan ve bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak kullanılan Ilıca suyunda, analiz için İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 7 Haziran'da numune alındı. Trabzon Halk Sağlığı laboratuvarlarına gönderilen numunelerin incelenmesi sonucunda suyun arsenik değerinin litresinde 10 mikrogram olması gerekirken, 27 kat fazlası 273,43 mikrogram olduğu ölçüldü. Analizlerde litrede 250 miligram olması gereken sülfat değeri de 496,37, 200 miligram olması gereken sodyum oranı ise 373,12 miligram ve 50 mikrogram olması gereken mangan oranı da 624,17 mikrogram çıktı.

Suyun içmeye uygun olmadığının belirlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çıkan analizler doğrultusunda içme suyunun bulunduğu yere 'Bu suyun içilmesi sağlık açısından uygun değildir' yazılı uyarı tabela astı.

'BELLİ PERİYOTLARLA YENİDEN TAHLİL VE TETKİKLER YAPILACAK'

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, suyun halihazırda içilmesinin uygun olmadığının tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Bu sebeple ilgili kurumlarımız ivedilikle bilgilendirilmiş, akabinde de vatandaşımızın suyu kullanmaya devam etmesi üzerine suyun içilmesinin sağlık açısından uygun olmadığını belirtir yazının ilgili yere asılmasına gerek duyulmuştur. Halkımızın rağbet ettiği söz konusu suyumuz ile ilgili yine belli periyotlarla yeniden tahlil ve tetkikler yapılacak olup, düzelmesi durumunda halkımız bilgilendirecektir. İlimiz genelinde nüfusunun büyük bir çoğunluğu tarafından içme suyu olarak kullanılan Andon şebeke suyu ile ilgili ise herhangi bir sıkıntı olmayıp, düzenli tetkikleri yapılmakta ve güvenle içilebilir durumdadır? denildi.

'BİZ BU SUYU ŞİFALI BİLİYORDUK'

Ilıca suyundan içmeye gelen ve tabelayı görünce şaşkınlık yaşayan Meliha Özdemir "Biz bu suyu şifalı biliyorduk. Ne oldu da şimdi böyle oldu? İstanbul'da yaşıyorum, Rize'ye her geldiğimde bu sudan içmeye gelirim. Tabelayı görünce şaşırdım. Şimdiye kadar hep içerdim, hiçbir sıkıntısını yaşamadım" dedi.

Tabelayı görünce tedirgin olduklarını belirten Hatice Fil, "Şifalı biliyorduk, yıllardır bu suyu içiyorduk. Her yıl 1-2 defa geliyoruz buraya. Şimdi asılan tabelayı görünce korktuk biraz tedirgin olduk. Yine su aldık ama bu sefer içmeyip ayaklarımıza kullanırız" diye konuştu.

'SUYUN YERİNDE TAHLİL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Sedat Büyük ise "Çocukluğumuzdan beri buraya gelirdik. Eskiden buranın girişinde üzerinde nelere iyi geldiğini yazan büyük bir tabela olurdu. Buranın 150 yıllık bir mazisi var. Eskiden insanlar buraya şifa bulmaya gelirdi. Şimdi yapılan tarihlerde suyun bozuk olduğunu söylüyorlar. Biz buna katılmıyoruz çünkü bu su, bir gün durduğu zaman bozuluyor. Bu sudan numune aldılar, kaç günde tahlil ettiler belli değil. Biz bu suyun yerinde tahlil edilmesini istiyoruz. Burada işletmelerdeki insanlar ekmek yiyor. Bu suyun kapanması demek, işletmelerin yok olması demek. Madem 'sağlık için uygun değildir' diye bu yazıyı yazdılar o zaman buraya gelip suyu mühürleseydiler. Gelen insanlar inanmayıp yine suyu alıp içiyor" dedi.