Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'i" güncelleyerek bir dizi düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemelerde son günlerde tartışma konusu olan "sezaryen doğuma" ilişkin karar da yer aldı.

PLANLI SEZARYENE MÜSAADE YOK

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğum artık yapılmayacak. Normal doğum yapmak isteyen tıp merkezlerine ise doğum ünitesi kurma şartı getirildi. Ancak ameliyathanesi bulunmayan merkezlerde ise doğum ünitesine müsaade edilmeyecek.

Doğum ünitesi giriş çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathaneye kolay ulaşılabilir konumda yapılacak. Doğum salonu en az 16 metrekare olacak. Doğumla ilgili tüm kayıtlar elektronik ortamda tutulacak ve merkezi bir bildirim sistemine entegre edilecek. Uzman doktor sayısının 10 ve üzerinde olduğu merkezlerde cerrahi müdahale birimi kurulmasına olanak tanınacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

19 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili madde şu şekilde: "Tıp merkezinde normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde Ek-4/Ç'de yer alan kriterler kapsamında kuruluş bünyesine doğum ünitesi eklenmesi zorunludur. Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmez. Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamaz."

SİVASSPOR'UN PANKARTI VE ERDOĞAN'IN TEPKİSİ

Geçtiğimiz hafta maça çıkarken 'Doğal olan normal doğumdur' pankartı açan Sivasspor bazı kesimler tarafından eleştirilerek tartışma konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?" ifadelerini kullanmıştı.