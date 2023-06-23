İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ve diyabet rahatsızlığı bulunduğu için 4 ay önce bir bacağı diz altından kesilen kadın, hayırseverlerin desteği sayesinde protez bacağına kavuştu. 4 ay sonra ilk kez adım atan kadın, yeni bacağına kavuştuktan sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Protez bacağına kavuştu, sevinç gözyaşları döktü... 4 ay sonra ilk kez adım attı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ve diyabet rahatsızlığı bulunduğu için 4 ay önce bir bacağı diz altından kesilen kadın, hayırseverlerin desteği sayesinde protez bacağına kavuştu. 4 ay sonra ilk kez adım atan kadın, yeni bacağına kavuştuktan sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Zennure Yılmazlar, uzun yıllardır diyabet hastalığıyla mücadele ediyordu. 4 ay önce rahatsızlığı nedeniyle bir bacağı diz altından kesilen Yılmazlar, maddi durumu el vermediği için tekerlekli sandalye bile satın alamadı. Babasından kalan emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir çocuk ve bir torun sahibi Yılmazlar, sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. İzmir'de uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan sivil toplum kuruluşlarından olan İzmir TUMED (İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği), Yılmazlar'ın çağrısına kulak vererek harekete geçti.

Protez ayağın parası 1 haftada toplandı

Derneğin sosyal medya hesaplarında yaptığı çağrının ardından hayırseverler Zennure Yılmazlar'a protez bacak alabilmek için para topladı. Videonun yayınlanmasından bir hafta sonra protez bacak ücreti toplanırken, yaklaşık 4 aydır yürüyemeyen Zennure Yılmazlar yeni ayağına kavuştu.

4 ay sonra ilk adım

4 ay önce bacağı diz altından kesilen ve bu süreçte temel ihtiyaçlarını bile gideremeyen Yılmazlar, yapılan ölçüm işlemlerinin ardından yeni protez bacağına kavuştu. Protezleri takılan Yılmazlar, 4 ay sonra attığı ilk adımların ardından sevinç gözyaşları döktü.

Hayırseverlere teşekkür etti

Yeniden yürümesine vesile oldukları için emeği geçen hayırseverlere teşekkür eden Zennure Yılmazlar, "Tüm hayırseverlerden, evlatlarımdan Allah razı olsun. Kendimi çok şanslı hissediyorum, çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. İzmir TUMED Başkanı Bedri Yalçın ise, "2 ay önce bacağı kesilen Zennure ablamız, İzmir TUMED ailesi olarak bize ulaşmıştı. Kendisine, Haluk Elvan ve onun dostları sayesinde önce elektrikli sandalye götürdük. Protez bacağa ihtiyacı olan Zennure ablamıza şükür ki bugün protez bacak takıldı. Hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.