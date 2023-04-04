Prof. Dr. Umut Barbaros: Kanser ve obezite birçok hastalığı beraberinde getiriyor

Deneyimli merkezlerde gerçekleşen laparoskopik tüp mide, gastrik ve bypass vb. girişimler başarılı bir şekilde yapıldığı takdirde, Prof. Dr. Umut Barbaros hastaların yüzde 99'u gibi önemli bir oranının sorunsuz taburcu olabileceğini belirtti.

"ÖNEMLİ RİSK TEŞKİL EDİYOR"

Prof. Dr. Barbaros, "Obezite hastalığı beraberinde getirdiği kalp, tansiyon, şeker, uyku apne sendromu ve kanser açısından önemli bir risk teşkil etmektedir. Bundan dolayı aşırı şişman olarak belirttiğimiz obezite hastalığına yakalanan hastaların, aldığı cerrahi tedavi yöntemleri sadece obeziteyi çözmez. Obeziteye eşlik eden hastalıklarında tedavisini gerektirdiği için hastaların sağlıklı yaşam süresini de uzatır." dedi.

"REVİZYON CERRAHİSİ KOMPLİKASYONA AÇIK"

Cerrahi girişimlerin yanı sıra ameliyat sonrasında beslenme desteği ve psikolojik destek alan hastaların kalıcı başarıları için hekimleriyle ömür boyu bağlantıda olmasının şart olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Umut Barbaros, "Özellikle cerrahi işlem sonrası başarısızlığa uğramış ve sonucunda tekrar yüksek kilolara çıkmış olan hastalarda revizyon cerrahisi olarak bilinen yenileme ameliyatı deneyimli cerrahlar tarafından uygulanmalıdır" ifadesini kullandı.

Açıklamanın devamında önemli bir noktayı vurgulayan Prof. Dr. Umut Barbaros, "Aksi halde revizyon cerrahisi ilk defa ameliyat olan hastalara göre daha zor ve komplikasyonlara açık bir girişim olduğu bilinmelidir." ifadesiyle ülke genelindeki tüm obezite hastaları için önemli bir açıklamaya imza attı.