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Prof. Dr. Orhan Şen: Her unutkanlık demans değildir

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Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'a konuk olarak demans ve unutkanlık hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şen, genetik faktörlerin etkisine dikkat çekerken, uykunun ve doğal beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Programda unutkanlık ve demans konuları ele alınırken, Şen, her unutkanlığın demans belirtisi olmadığını vurguladı. Ayrıca, beslenme ve uyku düzeni gibi faktörlerin beyin sağlığı üzerindeki etkisini de değerlendirdi.

"ZİHNİMİZİ VE BEYNİMİZİ KULLANMIYORUZ, HER ŞEY ÖNÜMÜZE HAZIR GELİYOR"

Bilişsel faaliyetlerin beynin sağlığında kritik rol oynadığını belirten Prof. Dr. Orhan Şen, "Zihnimizi ve beynimizi kullanmıyoruz, her şey önümüzde hazır geliyor" diyerek bilişsel tembelliğe dikkat çekti.

Prof. Dr. Orhan Şen: Her unutkanlık demans değildir

"HER YAŞLIDA DEMANS GÖRÜLMÜYOR"

Demansın yalnızca yaşlılıkla ilişkili olmadığını vurgulayan Şen, "Her yaşlıda demans görülmüyor" diyerek genetik faktörlerin ve bireysel yaşam tarzının bu hastalıkta belirleyici olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Orhan Şen: Her unutkanlık demans değildir

"UNUTKANLIK HER ZAMAN DEMANS BELİRTİSİ DEĞİLDİR"

Unutkanlığın her zaman demansın bir belirtisi olmadığını belirten Prof. Dr. Orhan Şen, "Unutkanlık her zaman demans belirtisi değildir" dedi. Ancak unutkanlıkla birlikte idrar kaçırma, dengesizlik ve yavaş konuşma gibi belirtiler varsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen: Her unutkanlık demans değildir

"DEMANS HASTALARI DOĞAL BESLENMEYE DİKKAT ETMELİ"

Beslenmenin demans hastaları üzerindeki etkisine dikkat çeken Şen, "Demans hastaları işlenmiş gıdalardan, şekerden uzak durmalı ve doğal yoldan beslenmeye dikkat etmeli" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Uykusunu iyi alan kişilerde unutkanlık az olur" diyerek uyku düzeninin önemine vurgu yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 25-30 YIL İÇERİSİNDE TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANACAK"

Türkiye'nin demografik yapısına dair de değerlendirmelerde bulunan Şen, "Önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde Türkiye nüfusu yaşlanacak" diyerek ülkenin gelecek dönemde yaşlı nüfusun artmasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. Bu durumun sağlık sektöründe yeni düzenlemeleri ve farkındalık artırıcı çalışmaları gerekli kılacağını ifade etti.

Prof. Dr. Orhan Şen: Her unutkanlık demans değildir
Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

nüfus azalması yaşlanma yaşlılığa bağlı hastalıklar şehirleşmenin artmasıyla içi tıka basa kimyasal maddelerden oluşan endüstriyel yiyeceklerin ortaya çıkması doğal besinlere ulaşamama dünyada sorun. kapitalizmin dünyaya dayattığı sistem insan neslinin azalmasına neden oluyor kıt kanaat geçinen insanlar evlilikten uzaklaşıp masraf oluyor diyerek çocuk yapmamaya kendi hayatını yaşamaya başlıyor siz istesenizde istemesenizde kabul etsenizde etmesenizde olan bu

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