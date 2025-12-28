Oğlunun düztabanlık probleminden yola çıkarak geliştirdiği medikal ürünün patentini aldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Açak, oğlunun düztabanlık probleminden yola çıkarak geliştirdiği "yüksekliği ayarlanabilir medikal tabanlığın" patentini aldı.

Mahmut Açak'ın oğlunun bacağında "kordon bağı ayak bölgesine sarılı olarak doğduğu" için incelme olduğu tespit edildi.

İlerleyen yıllarda düztabanlık teşhisi konulan çocuğuna uygun tabanlıklı ayakkabılar alan Prof. Dr. Mahmut Açak, ayakta şekillenme olmayınca çocuğunun koşamadığını ve bu nedenle de kilo almaya başladığını fark etti.

Açak, daha sonra yaptığı çalışmalarla yüksekliği ayarlanabilir medikal tabanlık geliştirdi.

Oğlu ve düztabanlık sorunu yaşayan birçok kişiye bu tabanlıkları kullandıran ve olumlu sonuç alan Prof. Dr. Açak, geliştirdiği tabanlığın patentini aldı.

İlk etapta proje ve patent için üretim yapan Açak, ilerleyen zamanlarda seri üretimle düztabanlara fayda sağlamayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Mahmut Açak, AA muhabirine, kendi çocuğunun sorunuyla başlayan süreçte tüm düztabanlara çare olabilecek duruma geldiklerini söyledi.

Oğluyla ilgili süreci anlatan Açak, koşu antrenmanlarında bacaklarında sürekli ağrı oluştuğunu kaydetti.

Bunun üzerine o dönem gittikleri doktorun oğlunun ileri seviyede düztaban olduğunu, koşma yerine yüzmeyi önerdiğini dile getiren Açak, bu duruma çocuğunun üzüldüğünü söyledi.

Açak, değişik federasyonlarda, milli takımlarda sporcu sağlığı alanında görev aldığını dile getirerek, "Oğlum için bir şeyler yapabileceğime kanaat getirdim. Mevcut tabanlıkları incelediğimde tüm tabanlıkların 18 milim yüksekliğinde olduğunu, ebatlarının numaraya göre farklılık gösterdiğini ancak yüksekliklerinin 18 milimin üstüne çıkmadığını gördüm." dedi.

Çocuğuna arkadan bakıldığında aşil tendonunun gözle görülür şekilde içe doğru eğik olduğu belirten Mahmut Açak, şöyle devam etti:

"Çocuğumun ayağı yere 90 derece dik gelinceye kadar, aşil tendonunu orta bölümüne bir yükseltme yaptım. Çocuğumun bir ayağının 24 milimetrelik, diğerinin 28 milimetrelik bir tabanlığa ihtiyacı olduğunu gördüm. Buna uygun tabanlıklar yaptım. Birini evde, birini dışarıda ve birini de spor yaparken giydiği ayakkabısına yerleştirdim. Çocuğum yürüme, koşma ve spor yaparken ağrı duymadı ve aşil tendonu açısında düzelme oldu. Bunun üzerine üniversitemin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nden proje yaparak daha fazla kişi üzerinde denedim. Onlarda da iyileşme olması, tabanlık kullananların hiçbir sıkıntı çekmediğini görünce bunun patentine müracaat ettim, süreç sonunda patentini aldım."

Açak, tabanlığın kullanımına ilişkin de bilgi vererek, "Mekanizmayı yere 90 derece dik gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ayarlamayı yapabileceğimiz bir vida ile ayağın alt bölgesinden ölçülendirmeyi yapıyoruz." diye konuştu.

"Hareketli çocuklarda düztabanlık olasılığı daha az"

Prof. Dr. Açak, okullarda erken tanı için taramalar yaptığını belirterek, "Çanakkale'de son 2 yılda 4-14 yaş arası 10 binden fazla çocuğa tarama yaparak düztabanlık problemi olan çocukların ailelerini, okul öğretmenlerini bilgilendirdim. Bu ölçümleri 'podoskop' denilen anında görüntü sağlayan ve ABD'den getirilen cihazla yaptım." diye konuştu.

Ayağın 14 yaşına kadar yüzde 82-86 oranında şekillendiğini anlatan Açak, şunları kaydetti:

"Ancak ayak tabanındaki ark bölümünün 6 yaşa kadar hızlı geliştiği bundan sonra çok az geliştiği tespit edilmiştir. Bu durum bize okul öncesindeki hareketliliğin ayak ark bölümünün şekillenmesinde çok önemli olduğunu göstermektedir. Bu bulguyu destekleyecek olursam üniversitemiz bünyesinde bulunan Dardanos Uygulama Oteli'ne Rusya'dan gelen 8-14 yaş çocukların ayak taramasında hiçbir çocuğun düztaban olmadığını gördüm. İlgili kişiye sorduğumda Rusya'da okul öncesi her çocuğun cimnastik, yüzme, bale gibi etkinliklere katıldığı ifade edilmişti. Bizler de canımız kadar sevdiğimiz çocuklarımızla unutulmaya yüz tutmuş eski sokak oyunlarını oynayabiliriz. Okul öncesi yaşta olup az aktivite yapan çocuklarda esnek düztaban görülme oranının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Fazla hareketli ve aktif olan çocukların ayak ölçümlerinde düztaban olma olasılığı yok denecek kadar azdır."

Prof. Dr. Mahmut Açak, ayrıca bu süreçte birçok sporcu ölçümleri yaptığını ve sağlıklı güreş ayakkabısı tasarımı yaparak patent başvurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.