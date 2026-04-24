Prof. Dr. Kadan'dan kalp kapak hastalıkları ve güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgiler

KALP ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Kadan, kalp kapak hastalıkları ve güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Kadan, ozaki tekniğinde hazır yapay kalp kapakları yerine hastanın kendi zar dokusunun kullanıldığını belirterek, "Bu özel işlemlerden geçirilen doku ile hastaya özgü, daha doğal ve uyumlu kapakçıklar oluşturuyoruz. Özellikle aort kapak hastalıklarında tercih edilen bu yöntem, ömür boyu kan sulandırıcı kullanımını ortadan kaldırırken enfeksiyon riskini de düşürüyor. Ameliyat sonrası hastalar nefeslerinin rahatladığını ve günlük aktivitelerini daha kolay yaptıklarını ifade ediyor" dedi.

Memorial Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Kadan, kalp kapak hastalıkları ve kullanılan güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kadan, "Kalp kapak hastalıkları, kalpte kanın doğru yönde akmasını sağlayan kapakçıkların daralması ya da tam kapanamaması sonucu ortaya çıkıyor. Bu hastalıklara genel erişkin nüfusta yaklaşık yüzde 2-3 oranında rastlanırken, 65 yaş üstünde bu oran yüzde 10'lara kadar çıkabiliyor. Genç hastalarda doğuştan kapak sorunları ve romatizmal hastalıklar öne çıkarken, ileri yaşta en sık neden kapakların zamanla kireçlenmesi oluyor. Hastalığın en yaygın belirtileri arasında nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı ve göğüs ağrısı yer alıyor. Hastalar çoğu zaman bu belirtileri yaşlanmaya bağlayabiliyor. Ancak günlük yaşamda belirgin performans düşüşü ve özellikle nefes darlığı varsa mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurulması gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Kadan, "Kalp kapak hastalıkları ihmal edildiğinde kalp zamanla büyüyerek yoruluyor ve bu durum kalp yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor. Ayrıca ritim bozuklukları, pıhtı oluşumu ve felç riski de ciddi şekilde artıyor. Bu nedenle erken teşhis ve zamanında müdahale büyük önem taşıyor. Son yıllarda tedavide iki önemli gelişme dikkat çekiyor. Kasıktan girilerek yapılan ameliyatsız kapak tedavileri, hastanın kendi dokusunun kullanıldığı cerrahi yöntemler. Bu modern yaklaşımlar, hastaya özel ve daha fizyolojik çözümler sunuyor. Öne çıkan yöntemlerden biri olan ozaki tekniğinde ise, hazır yapay kapak yerine hastanın kendi zar dokusu kullanılıyor. Özel işlemlerden geçirilen bu doku ile hastaya özgü yeni kapakçıklar oluşturuluyor. Böylece daha doğal ve uyumlu bir kapak yapısı elde ediliyor. Bu yöntem aort kapak hastalıklarında tercih ediliyor. Her hastaya uygun olmasa da doğru hasta seçildiğinde özellikle genç ve orta yaş grubunda oldukça başarılı sonuçlar veriyor.

OZAKİ TEKNİĞİNİN SAĞLADIĞI 4 ÖNEMLİ AVANTAJ

Prof. Dr. Kadan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ozaki yönteminin en önemli avantajları ise şunlardır. Mekanik kapaklarda olduğu gibi ömür boyu kan sulandırıcı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırması, daha doğal kapak fonksiyonu sağlanıyor, enfeksiyon riski oldukça düşük oluyor, gerekirse ileride daha kolay girişim yapılabiliyor. Bu da özellikle aktif yaşamı olan hastalar için büyük konfor anlamına geliyor. Ameliyat sonrası iyileşme süreci klasik açık kalp ameliyatlarına benzer şekilde ilerliyor. Ancak hastalar kısa sürede toparlanarak günlük yaşamlarına dönüyor. En dikkat çekici sonuç ise, yaşam kalitesindeki artış. Hastalar ameliyat sonrası nefeslerinin rahatladığını, yürüyüş ve merdiven çıkma gibi günlük aktivitelerin belirgin şekilde kolaylaştığını ifade ediyor. Uzmanlara göre doğru hastada uygulandığında bu yöntemin başarı oranı oldukça yüksek. Kapak performansı en az yapay kapaklar kadar iyi sonuç verirken, birçok bilimsel çalışmada daha avantajlı sonuçlar da gösteriliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı