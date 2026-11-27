PANKREAS kanserinin erken dönemde belirgin şikayetlere yol açmadan ilerleyebildiğine dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Raim İliaz, "Açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, geçmeyen karın ve sırt ağrısı, yeni başlayan diyabet ve sarılık gibi belirtiler göz ardı edilmemeli. Özellikle yeni ortaya çıkan, kalıcı veya giderek artan şikayetlerin mutlaka araştırılması gerekiyor" dedi.

Karın içinde, midenin arkasında yer alan pankreas, hem sindirim sisteminin çalışmasında hem de kan şekeri dengesinin korunmasında önemli rol oynuyor. Pankreas kanseri ise erken dönemde belirgin belirtiler vermeden ilerleyebildiği için çoğu zaman ileri evrede teşhis edilebiliyor. Hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık ve sırt ağrısı gibi yakınmaların farklı nedenlere bağlanabildiğini belirten uzmanlar, özellikle açıklanamayan ve uzun süre devam eden belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. İliaz, pankreas kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

'PANKREASIN 2 ÖNEMLİ GÖREVİ VAR'

Pankreasın sindirim enzimleri üreterek besinlerin sindirilmesine yardımcı olduğunu ve insülin ile glukagon gibi hormonları salgılayarak kan şekerini düzenlediğini dile getiren Prof. Dr. İliaz, "Pankreas kanserlerinin büyük çoğunluğu, pankreasın sindirim enzimlerini taşıyan kanallarından gelişen duktal adenokarsinom türündedir. Pankreasın karın içinde derin bir bölgede yer alması ve erken dönemde ortaya çıkan belirtilerin başka hastalıklarla karıştırılabilmesi, tanı sürecini zorlaştırabiliyor" diye konuştu.

'KİLO KAYBI VE SIRT AĞRISI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Pankreas kanserinin erken belirtilerinin çoğu zaman başka sağlık sorunlarıyla karıştırılabildiğini belirten Prof. Dr.İliaz, "Açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, yeni başlayan veya giderek artan karın ağrısı, sırta yayılan ağrı, tekrarlayan hazımsızlık, şişkinlik ve bulantı dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında yer alıyor. Dışkılama alışkanlığında değişiklik, yağlı ve kötü kokulu dışkılama da görülebiliyor. Bu belirtiler tek başına pankreas kanseri anlamına gelmez ancak özellikle kalıcı ve açıklanamayan şikayetlerin araştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Her sırt ağrısının pankreas kanseri anlamına gelmediğinin altını çizen Prof. Dr. İliaz, pankreas kaynaklı ağrının genellikle üst karın bölgesinde başlayarak sırta doğru yayılabildiğini, özellikle giderek şiddetlenen ve kilo kaybı veya iştahsızlık gibi başka belirtilerle birlikte görülen ağrıların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

'SARILIK ÖNEMLİ BİR UYARI OLABİLİR'

Pankreasın baş kısmında gelişen tümörlerin safra kanalına baskı yaparak sarılığa neden olabileceğini belirten Prof. Dr. İliaz, "Safra kanalının baskı altında kalmasıyla göz aklarında ve ciltte sararma, idrar renginde koyulaşma ve dışkı renginde açılma görülebilir. Bazı hastalarda sarılık ilk belirgin bulgu olabilir. Ancak sarılık yalnızca pankreas kanserinde görülmez; safra taşları ve diğer safra yolu hastalıkları da benzer belirtilere neden olabilir. Yeni gelişen sarılık mutlaka kısa sürede değerlendirilmelidir" dedi.

'YENİ BAŞLAYAN DİYABET DE DİKKATE ALINMALI'

Pankreasın insülin üretiminde önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. İliaz, özellikle ileri yaşlarda daha önce diyabet öyküsü bulunmayan kişilerde aniden kan şekeri yüksekliği ortaya çıkmasının veya mevcut diyabetin açıklanamayan şekilde kötüleşmesinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu durumun doğrudan pankreas kanseri anlamına gelmediğini ifade eden Prof. Dr. Ilıaz, kilo kaybı, iştahsızlık ve karın-sırt ağrısı gibi başka belirtilerin de eşlik etmesi halinde pankreasın değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

'SİGARA VE OBEZİTE RİSKİ ARTIRABİLİYOR'

Pankreas kanserinin özellikle ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü ancak genç yaşlarda da ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. İliaz, "Sigara kullanımı, obezite, diyabet ve kronik pankreatit hastalık açısından önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Ailede pankreas kanseri öyküsü veya bazı kalıtsal kanser sendromlarının bulunması da risk değerlendirmesinde dikkate alınmalı" dedi.

Pankreas kanserinin tamamını önlemenin mümkün olmadığını ancak bazı yaşam alışkanlıklarının hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini kaydeden Prof. Dr. İliaz, sigaradan uzak durmanın, sağlıklı kiloyu korumanın, dengeli beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivite yapmanın önemine dikkat çekti.

'GEÇMEYEN ŞİKAYETLERDE DOKTORA BAŞVURUN'

Pankreas kanserinde erken tanının kolay olmadığını ancak belirtiler konusunda farkındalığın hastalığın daha erken araştırılmasına katkı sağlayabileceğini vurgulayan Prof. Dr. İliaz, "Açıklanamayan kilo kaybı, yeni başlayan sarılık, geçmeyen veya giderek artan karın-sırt ağrısı, sürekli iştahsızlık ve kan şekeri kontrolünde beklenmedik bozulma gibi şikayetler ihmal edilmemeli. Her sırt ağrısından korkmak doğru değil ancak yeni başlayan ve açıklanamayan belirtileri de görmezden gelmemek gerekiyor. Bu tür şikayetlerde vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesi yapılmalı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı