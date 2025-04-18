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Prof. Dr. Hilmi Apak: Çocuklarda yetersiz beslenme IQ düşüklüğüne sebep oluyor

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Apak, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programına konuk oldu. Apak, anemi, demir eksikliği ve hemofili gibi kan hastalıklarına dair önemli uyarılarda bulundu.

Haberler.com ekranlarında Meral Karadağ'ın hazırlayıp sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programına konuk olan Prof. Dr. Hilmi Apak, Türkiye'de çocuklarda yaygın görülen kan hastalıklarına dair çarpıcı bilgiler verdi. Demir eksikliğinden hemofiliye kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE KAN HASTALIKLARININ İLK SIRASINDA ANEMİ VAR"

Prof. Dr. Hilmi Apak, Türkiye'de kan hastalıklarının başında aneminin geldiğini belirtti. Apak, demir eksikliğinin çocuklarda en sık görülen sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Demir eksikliğinin çocuklardaki en önemli belirtisi iştahsızlık" dedi. Ayrıca, "Tıbbi açıdan demir eksikliğinin bir sonraki aşaması solukluk" ifadesiyle hastalığın ilerlemesinin belirtilerine dikkat çekti.

"DEMİR EKSİKLİĞİ TOPLUMUN YÜZDE ALTMIŞINDA VAR AMA ANEMİ YOK"

Demir eksikliğinin toplumda çok yaygın olduğunu ancak herkesin anemi olmadığını belirten Apak, "Demir eksikliği toplumun yüzde altmışında var ama anemi yok" diyerek farkındalık eksikliğine dikkat çekti. Ayrıca, çocukların gelişim döneminde her öğünde protein alımının önemine işaret ederek, "Bir çocuğun gelişimi sırasında her öğünde iki köfte yemesi lazım" dedi.

"ÇOCUĞUNUZ HASTA OLDUĞUNDA DEĞİL, NORMALDE DE DOKTORA GÖTÜRÜN"

Programda hemofiliye de değinen Apak, bu hastalığın "kanın pıhtılaşmama sorunu" olduğunu vurguladı. Hemofilinin belirtilerinin eklem içi kanamalar, burun kanamaları ve uzun süren adet dönemleri olduğunu söyledi. "Demir eksikliği 6. aydan sonra başlıyor, çocuk iyi besleniyorsa sorun yok" diyerek, düzenli kontrollerin önemini vurgulayan Apak, "Çocuğunuz hasta olduğunda değil, normalde de doktora götürün" uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Hilmi Apak: Çocuklarda yetersiz beslenme IQ düşüklüğüne sebep oluyor
Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
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