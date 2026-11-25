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Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal, çocuklarda kemik ağrılarının bazı durumlarda kan hastalıkları ve çocukluk çağı kanserlerinin de belirtisi olabileceğini belirterek ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocuklarda büyüme ağrılarının genellikle bacaklarda, özellikle akşam saatlerinde veya gece ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Ekrem Ünal, bu ağrıların çoğunlukla iki bacakta hissedildiğini ve sabah saatlerinde azaldığını ifade etti. Büyüme ağrılarında çocuğun genel durumunun genellikle iyi olduğunu ve gündüz aktivitelerine devam edebildiğini belirten Ünal, ağrının sürekli hale gelmesi, belirli bir bölgede yoğunlaşması veya giderek şiddetlenmesi durumunda mutlaka değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

"Gece uyandıran ve giderek artan ağrılara dikkat"

Çocuklarda kemik ağrılarının farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini aktaran Prof. Dr. Ünal, özellikle bazı belirtilerin aileler tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ekrem Ünal, şu uyarılarda bulundu:

"Sürekli tekrarlayan ve giderek şiddetlenen kemik ağrıları, çocuğu uykusundan uyandıran gece ağrıları, tek bir bölgede yoğunlaşan ve geçmeyen ağrılar, eklem çevresinde şişlik, kızarıklık veya hassasiyet, ağrı nedeniyle yürümede güçlük veya topallama, nedeni açıklanamayan ateş, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı, ciltte kolay morarma ve beklenmeyen kanamalar."

Bu belirtilerin her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmediğini ancak birlikte veya uzun süre devam etmeleri halinde mutlaka araştırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ekrem Ünal, özellikle çocuğun genel durumundaki değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Kemik ağrısı bazen kan hastalıklarının ilk belirtisi olabilir"

Çocukluk çağında görülen bazı kan hastalıklarının ve özellikle löseminin kemik ağrısıyla kendini gösterebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Ünal, lösemide kemik iliğinde anormal hücrelerin çoğalmasının kemik ağrısına neden olabildiğini belirtti.

Lösemi hastalarında kemik ağrısına halsizlik, solukluk, sık enfeksiyon geçirme, ateş, kolay morarma ve kanama gibi belirtilerin eşlik edebildiğini aktaran Prof. Dr. Ekrem Ünal, bazı çocuklarda başlangıçta yalnızca kemik veya eklem ağrısının ön planda olabileceğini kaydetti.

Bu nedenle özellikle geçmeyen ve tekrarlayan ağrıların yalnızca büyüme dönemine bağlanmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ekrem Ünal, erken hekim değerlendirmesinin önemine dikkat çekti.

"Doğru tanı için gerekli incelemeler yapılmalı"

Çocuklarda kemik ağrısının nedeninin belirlenmesinde ayrıntılı öykü ve fizik muayenenin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, gerekli görülen durumlarda kan sayımı, periferik yayma, iltihap göstergeleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabildiğini ifade etti. Elde edilen bulgulara göre ileri incelemelerin planlanabileceğini belirten Prof. Dr. Ekrem Ünal, erken tanının tedavi sürecinin doğru şekilde yönetilmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Ailelere önemli uyarı

Ailelerin çocuklarının ağrılarını ne zaman yaşadığına, ne kadar sürdüğüne, hangi bölgede yoğunlaştığına ve günlük aktivitelerini etkileyip etkilemediğine dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ekrem Ünal, özellikle gece uykudan uyandıran, giderek artan, yürümeyi zorlaştıran veya başka belirtilerle birlikte görülen ağrılarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ekrem Ünal, çocuklarda her kemik ağrısının ciddi bir hastalık anlamına gelmediğini ancak uzun süren ve açıklanamayan ağrıların ihmal edilmemesinin erken tanı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı